Третий год подряд в казне режима будет «дыра» 3.01.2022, 20:41

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Чиновники утвердили бюджет на 2022 год и налоговые новшества.

Чиновники 3 января окончательно утвердили госбюджет на 2022 год, а также налоговые изменения и бюджет ФСЗН, пишет zerkalo.io. Однако посмотреть, что конкретно изменили и прописали в этих документах, пока не получится, их еще не опубликовали.

Ранее документы утверждали в конце декабря на будущий год, но в 2020-м что-то пошло не по плану. К примеру, МНС начало еще в декабре выставлять повышенные налоги для сдающих в аренду жилье, хотя ожидаемые налоговые новшества так и не были до конца года утверждены Лукашенко.

Доходы республиканского бюджета на этот год прогнозируют на уровне 27,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба диктатора. Расходы ожидаются почти 30,7 миллиарда рублей. Заложенный дефицит госбюджета — на уровне 2,9 млрд рублей (на 2021 год изначально планировался на уровне 4 млрд рублей). Дефицитным бюджет верстается третий год подряд.

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