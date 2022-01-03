В Барановичах ищут педагога с высшим образованием за $163 3 3.01.2022, 21:12

8,102

Реалии белорусского рынка труда.

Большое количество свободных мест с зарплатой ниже минимальной. Что происходит на рынке труда Барановичей в начале нового года – в традиционном обзоре Intex-press.

По состоянию на 3 января в базе данных Государственной службы занятости в Барановичах на зарплату до 457 рублей (официальная «минималка» с 1 января 2022 года) требовалось 388 человек.

От 420,49 рубля

Самую высокую в пятерке самых низких зарплат в городе предлагают инженеру-программисту в одной из барановичских школ. От кандидата требуется лишь наличие соответствующего высшего образования. «Потолок» по зарплате указан в 500 рублей.

От 420 рублей

На такие деньги в Барановичах – около десятка вакансий. В основном, для кухонных рабочих и уборщиков помещений.

419,84 рубля

Такую зарплату предлагают на ставку преподавателю китайского языка с высшим образованием в одной из школ города.

От 418,14 рубля

На официальную «минималку» (с учетом индексации) версии конца декабря 2021 года в Барановичах в начале января числится около 55 свободных мест – от педагогов с высшим образованием до дворников без образования.

От 418 рублей

Самую низкооплачиваемую работу в Барановичах предлагают в одном из учреждений образования. На указанную зарплату здесь открыты две вакансии – мойщика посуды и уборщика помещений (также для сферы общественного питания). Никаких особенных требований к кандидатам не предъявляется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».