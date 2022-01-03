Голкипер Антон Чичкан покинул БАТЭ
- 3.01.2022, 21:40
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Футболист провел в системе БАТЭ 13 лет.
Борисовский БАТЭ сообщил, что вратарь Антон Чичкан покинул состав команды по истечению срока действия контракта, пишет «Трибуна».
Голкипер провел в системе БАТЭ 13 лет. За основной состав борисовчан Чичкан провел 76 матчей, в которых пропустил 77 мячей и 26 раз оставил ворота «сухими».
Также в составе БАТЭ Чичкан дважды становился чемпионом Беларуси (2017-2018), два раза выигрывал Кубок страны (2020-2021) и один раз – Суперкубок (2017).