Голкипер Антон Чичкан покинул БАТЭ 3.01.2022, 21:40

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Антон Чичкан

Футболист провел в системе БАТЭ 13 лет.

Борисовский БАТЭ сообщил, что вратарь Антон Чичкан покинул состав команды по истечению срока действия контракта, пишет «Трибуна».

Голкипер провел в системе БАТЭ 13 лет. За основной состав борисовчан Чичкан провел 76 матчей, в которых пропустил 77 мячей и 26 раз оставил ворота «сухими».

Также в составе БАТЭ Чичкан дважды становился чемпионом Беларуси (2017-2018), два раза выигрывал Кубок страны (2020-2021) и один раз – Суперкубок (2017).

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