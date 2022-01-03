закрыть
4 января 2022, вторник, 0:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Голкипер Антон Чичкан покинул БАТЭ

  • 3.01.2022, 21:40
  • 2,158
Голкипер Антон Чичкан покинул БАТЭ
Антон Чичкан

Футболист провел в системе БАТЭ 13 лет.

Борисовский БАТЭ сообщил, что вратарь Антон Чичкан покинул состав команды по истечению срока действия контракта, пишет «Трибуна».

Голкипер провел в системе БАТЭ 13 лет. За основной состав борисовчан Чичкан провел 76 матчей, в которых пропустил 77 мячей и 26 раз оставил ворота «сухими».

Также в составе БАТЭ Чичкан дважды становился чемпионом Беларуси (2017-2018), два раза выигрывал Кубок страны (2020-2021) и один раз – Суперкубок (2017).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип
Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников