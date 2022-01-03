Лявон Вольский: Власти совершили ошибки, которые уже не исправить

Лявон Вольский: Власти совершили ошибки, которые уже не исправить1
- 3.01.2022, 21:49
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Те, кто во власти, очень сильно оторвались от народа.
Власти в Беларуси сделали в этот раз необратимые шаги. Ошибки, которые уже не исправить. Так ситуацию для «Радыё Рацыя» оценивает легендарный белорусский музыкант Лявон Вольский:
- Раньше все-таки кривая куда-то вытягивала, выводила, так сказать «карта шла», как не странно. То теракт в Нью-Йорке, то землетрясение, то война начинается около границы. А тут как началось с этим коронавирусом, как поехало дальше — одна ошибка, вторая, третья.
Мне кажется, что те, кто во власти, окончательно оторвались от народа.
Вольский признается, что все время смотрит на ситуацию в Беларуси оптимистично.
- Для истории 20 лет — это вообще ничего, - отмечает музыкант.