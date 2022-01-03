Как выглядят и сколько стоят самые дешевые однокомнатные квартиры в Минске 2 3.01.2022, 22:02

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Квартиры - в домах не старше 1990 года, а их площадь от 35 квадратных метров.

realt.by сделал подборку недорогих однокомнатных квартир в Минске. Никаких хрущевок с маленькими кухнями! Квартиры продаются в домах не старше 1990 года, а их площадь — от 35 квадратных метров. Кстати, есть с ремонтом и мебелью. Стоимость — до 49 тысяч долларов.

На ул. Артема (Ангарская)

Однушка продается в кирпичном девятиэтажном на улице Артема, 28. Ее общая площадь составляет 35 квадратных метров (жилая — 18, кухня — 9). Расположена на восьмом этаже. Дом построен в 1992 году.

В квартире установлены стеклопакеты, счетчики воды. Напольное покрытие — линолеум. На кухне потолок из ПВХ-панелей. Санузел раздельный. В коридоре вместительный шкаф-купе. Есть застекленная лоджия.

В доме чистый и аккуратный подъезд. Лифт заменен в 2020 году. В районе развита инфраструктура. Рядом магазин, детские сады, школа, поликлиника, лес, выезд на МКАД. На общественном транспорте можно напрямую доехать до станции метро «Могилевская».

Цена: $ 44 000 с торгом.

На пр-те Любимова (Юго-Запад)

В доме на проспекте Любимова, 19/1 продается однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров (жилая — 17, кухня — 7). Она расположена на третьем этаже панельного девятиэтажного дома, построенного в 1991 году.

— Отличный вариант под ремонт. Нет ничего лишнего, поэтому требует меньше затрат на демонтаж и вывоз мусора. Квартира, как чистый лист, подойдет под ваш вкус. В ней можно сделать ремонт так, как вы сами этого хотите, — пишет автор объявления.

Санузел в квартире раздельный. Лоджия застеклена. Напольное покрытие — линолеум.

В шаговой доступности школы, детские сады, взрослая и детская поликлиники, магазины, банки, парки. Возле дома остановки общественного транспорта, до станции метро «Петровщина» — 20 минут.

Цена: $ 46 500.

На ул. Якубова (Серебрянка)

В доме на улице Якубова, 82 продается однокомнатная квартира общей площадью почти 38 м² (жилая — 17, кухня — 6). Дом кирпичный, 15-этажный, построен в 1996 году. Квартира расположена на самом верхнем этаже.

В однушке неплохой ремонт. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды. К тому же, она продается со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Как утверждается в объявлении, жилая комната настолько большая, что ее можно разделить на две. На лоджии можно оборудовать отдельный кабинет или зону отдыха. Санузел раздельный.

Единственный нюанс — квартира в нежилом фонде. Но ее можно перевести в жилой. На этаже уже продано три таких квартиры из пяти.

Возле дома два больших парка и рекой. С окон квартиры открывается шикарный вид. Возле дома проходит велодорожка. В районе множество детских садов и школ, магазины. Остановка общественного транспорта возле дома.

Цена: $ 44 000.

На ул. Шаранговича (Сухарево)

Однокомнатная квартира продается на девятом этаже в панельном доме на улице Шаранговича, 44. Ее общая площадь — 37 «квадратов» (жилая — 17, кухня — 9). В доме 12 этажей. Он построен в 1992 году.

Квартира продается со всей необходимой мебелью и техникой — кухонный гарнитур, электрическая плита, стиральная машина, холодильник, компьютерный стол, шкафы, диван и другая мебель. Здесь сделан свежий ремонт в кухне, ванной комнате и туалете. Лоджия застеклена.

В коридоре имеется кладовое помещение, стены готовы под поклейку обоями. В санузлах, кухне и коридоре напольное покрытие — плитка, в кухне натяжной потолок. В квартире установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды.

В микрорайоне есть все необходимое для жизни — детский сад, школа, магазины, кафе, спортцентры, поликлиника и банки, парки. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, до станции метро «Каменная горка» — 15 минут.

Цена: $ 45 000.

На ул. Байкальская (Ангарская)

Еще одно интересное предложение в районе Ангарской — однокомнатная квартира в девятиэтажке на улице Байкальской, 7. Дом панельный, построен в 2001 году.

Общая площадь квартиры 42 квадратных метра (жилая — 18, кухня — 9). Квартира расположена на восьмом этаже. Она укомплектована мебелью на кухне, в прихожей — встроенный шкаф. Лоджия застеклена и обшита вагонкой. Санузел раздельный.

Возле дома школа, детский сада, магазин, поликлиника, сквер. До станции метро «Могилевская» 20 минут на общественном транспорте.

Цена: $ 47 000.

На ул. Связистов (Степянка)

Однушка площадью 40 квадратных метров (жилая — 15, кухня — 11) продается в доме на улице Связистов, 11. Она находится на 11-м этаже. Дом каркасно-блочной, 20-этажный, 2011 года постройки.

В квартире нормальный ремонт. Напольное покрытие — линолеум, в совмещенном санузле — плитка. Имеется большая гардеробная. Из окон квартиры открывается вид на лесопарк. Лоджия застеклена.

В шаговой доступности детские сады, школа, банк, магазины. В 5 минутах ходьбы остановка общественного транспорта. Недалеко ж/д станция «Степянка», удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 49 900.

На ул. Рафиева (Малиновка)

В доме на улице Рафиева, 94 продается однокомнатная квартира. Общая площадь 35 квадратных метров (жилая — 17, кухня — 7). Расположена на втором этаже. Дом панельный, девятиэтажный, построен в 1992 году.

Квартира не с новым ремонтом, но очень аккуратная. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь. Напольное покрытие — линолеум. Санузел раздельный. Лоджия застеклена. В квартире имеется шкаф-купе, после продажи остается кухня с угловым диваном и мебель в ванной комнате.

В этом районе развита инфраструктура, а также удобное транспортное сообщение. Во дворе дома детский сад, рядом школы, много магазинов, торговые центры, рынок, аптеки, банк, почта, взрослая и детская поликлиники.

Цена: $ 46 700.

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