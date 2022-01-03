Ученые подтвердили эффективность трюка от бессонницы, ставшего популярным в Сети 8 3.01.2022, 22:14

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Он помогает заснуть всего за 15 минут.

Пользовательница TikTok утверждает, что с помощью простого трюка можно избавиться от бессонницы и заснуть всего за пятнадцать минут. И пока люди в комментариях называли ее метод сомнительным, ученые поддержали девушку, подтвердив его эффективность с научной точки зрения, пишет сайт «Детали»

Часто просыпаетесь посреди ночи и потом долго не можете уснуть? Или порой вам требуется целый час, чтобы отправиться в объятия Морфея? Фрэнки Симмонс знает, как вам помочь, ведь она сама несколько лет назад страдала от тяжелой формы бессонницы, пока не обнаружила довольно простое решение, способное помочь уснуть всего за пятнадцать минут.

«Несколько лет назад я регулярно просыпалась в четыре утра в состоянии повышенной тревоги», – рассказывает Фрэнки в ролике в соцсети TikTok, который набрал уже более 3,3 миллиона просмотров. И в отличие от других завирусившихся в Сети методов от бессонницы, ее трюк подтвержден наукой.

Фрэнки рассказывает, что перед сном она обязательно кладет себе на грудь пакет со льдом, благодаря чему очень быстро засыпает. Подобное происходит из-за того, что холод успокаивает блуждающий нерв. «Это один из самых длинных нервов в нашем теле, который контролирует большую часть парасимпатической нервной системы, отвечающей за то, чтобы организм во время сна накапливал и восстанавливал запасы энергии», – объясняет она.

«Оберните полотенцем пакет со льдом, разместите его по центру груди и полежите так пятнадцать минут или больше, если понадобится. Поверьте, этот метод изменит вашу жизнь», – заявляет Фрэнки в своем ролике. Она также добавляет, что аналогичного результата можно добиться и с помощью ледяного душа, но это все же менее эффективное решение. Предпочтительнее всего использовать пакет со льдом или, например, с замороженным горошком.

Описанный Фрэнки метод подтверждает исследование 2018 года, показавшее, что охлаждение блуждающего нерва помогает всему телу расслабиться, что в итоге приводит к засыпанию.

Исследователь мозга Энн-Софи Флури также подтвердила в интервью журналу Stylist, что охлаждение блуждающего нерва действительно помогает телу расслабиться. Она сказала, что «воздействие холодом, такое как охлаждение груди или лица льдом или холодным душем, активирует холинергические нейроны блуждающего нерва, высвобождая нейромедиатор ацетилхолин, который заставляет легкие дышать, а тело – расслабляться».

Под роликом Фрэнки собралось уже более 7,5 тысячи комментариев. В них пользователи делятся восторженными отзывами об описанном ей методе. «Я взял с собой в постель пакет со льдом и наконец-то смог всю ночь проспать беспробудным сном», – написал один из них, а другой добавил: «За свои 35 лет я ни разу не пробовал ничего подобного. Большое спасибо! Вы спасли мне жизнь!»

Другие пользователи начали предлагать в комментариях собственные интерпретации метода Фрэнки. Например, один из них написал: «Вы также можете взять один-единственный кубик льда и поместить его в область за ухом. Это работает примерно так же и не требует целого пакета льда. Точнее, работает даже быстрее».

Были и те, кто рассказал в комментариях, что используют подобный трюк, когда хотят успокоиться в течение дня. «Я как-то обнаружил, что ополаскивание запястий холодной водой помогает, когда я в сильном стрессе. Это отличный способ расслабиться, например, если вы находитесь в общественном месте», – написал один из них.

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