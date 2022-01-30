Washington Post: Разведка вывезла из Киева секретные документы 1 30.01.2022, 8:45

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Конфиденциальные файлы переместили на запад Украины.

Разведка Украины якобы вывезла все секретные документы из Киева и спрятала в "безопасных местах". Об этом в субботу, 29 января сообщает Washington Post.

"Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский со своей командой не исключают полномасштабного нападения Российской Федерации, из-за которого, по данным издания, и были предприняты эти меры.

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