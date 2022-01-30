Белорусское приложение третий год подряд попало в лидеры в AppStore в категории «здоровье и фитнес» 30.01.2022, 8:49

За прошлый год выручка его создателей выросла на 80%.

Белорусское приложение о женском здоровье Flo стало самым популярным в AppStore в своей категории. Об этом в Linkedin сообщил сооснователь проекта Дмитрий Гурский.

Flo стало лидером в AppStore по количеству установок в категории Health&Fitness. Первую строчку в данном рейтинге это приложение занимает уже третий год подряд.

По информации Sensor Tower, отмечает dev.by, по итогам 2021 года Flo вошло в топ-10 паблишеров в белорусскими корнями по размеру полученной выручки. За прошлый год выручка составила 54 миллиона долларов. Это на 80 процентов больше, чем в 2020 году.

За прошлый год у приложения было 30 миллионов загрузок, следует из данных Sensor Tower. По сравнению с 2020 годом число скачиваний выросло на 27%.

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