Ученые объяснили загадочное явление, описанное в манускрипте 1200 года 30.01.2022, 9:17

Эксперты обратили внимание на интересный фрагмент «Хроники Герваза Кентерберийского».

Специалисты из Даремского университета, который находится в Великобритании, занялись изучением старинного манускрипта «Хроники Герваза Кентерберийского». Они установили, что манускрипт мог быть написан монахом. В нем он, предположительно, весьма подробно описал шаровую молнию.

Об этом сообщает Weather.

Эксперты обратили свое внимание на небольшой отрывок древней хроники, которая может стать наиболее раним описанием шаровой молнии, обнаруженное на территории Англии.

Ученые отмечают, что работа могла быть написана бенедиктинским монахом 12 столетия Джервейсом, который проживал в монастыре собора Крайст-Черч, что находится в Кентербери. Хронику написали практически в 1200 году. Джервейс отмечает, что 7 июня 1195 года «рядом с Лондоном с неба спустилось невероятное знамение». Из-за него упал огромный огненный шар прямо с неба в реку.

Специалисты провели сравнение этого описания с теми свидетельствами, которые оставили позже. Также были приняты во внимание современные описания. Они решили, что монах имел возможность наблюдать за невероятно редким погодным явлением – шаровой молнией. Брайан Таннер добавил, что вплоть до сегодняшнего дня до конца не удалось изучить это интересное и в то же время очень опасное явление. Можно только догадываться, какое впечатление шаровая молния произвела на людей, живших в Лондоне больше 800 лет назад.

Джервейс писал, что из очень темного облака вышло вещество белого цвета и начало падать на землю в виде огненного шара. После этого сфера начала делать горизонтальные движения. Данное описание напоминает те, которые потом были написаны другими древними учеными, а также современными специалистами. До этого времени считалось, что впервые в Великобритании рассказали о шаровой молнии после грозы в графстве Девон, которая случилась в конце октября 1638 года.

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