Белорусы стали больше работать 3 30.01.2022, 9:27

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У кого в стране сложились самые загруженные трудовые будни?

Флагманские компании отчитались о количестве рабочих часов занятых у них людей. Это позволяет выяснить, у кого в Беларуси сложились самые загруженные трудовые будни.

За 2021 год работники крупных и средних компаний страны отработали 1921 час. Трудовая нагрузка возросла по сравнению с 2020 годом: тогда за 12 месяцев выработка составила 1902 часа, пишет информационный портал banki24.by.

Примечательно, что 2020 год был високосным, то есть на день длиннее, чем 2021 год. Тем не менее, в 2021 году накопилось больше рабочего времени – более чем на 2 рабочих дня (если брать за базу 8 часов за день).

Регулярно чиновники устанавливают расчетную норму рабочего времени на год. В 2021 году эта норма при 5-дневке была равна 2050 часов, при 6-дневке – 2031 час.

По итогам 2021 года самая низкая трудовая нагрузка оказалась по Минску – 1895 часов. В 2020 году минчане трудились меньше – 1870 часов за январь-декабрь. Меньшее количество рабочих часов на флагманах Минска связано с тем, что в столице в силу известных причин очень мало занятых в сельском хозяйстве, тогда как в областях их десятки тысяч.

Занятость в Минске и остальных регионах Беларуси велика, если сравнивать с развитыми странами Европы. В таких странах, как Германия, Нидерланды, Франция и другие, рабочее время за год укладывается в 1400-1500 часов. Другими словами, эти европейцы проводят в труде на 20-25% меньше времени, чем белорусы.

В областях Беларуси сумма рабочих часов за 2021 год колебалась от 1918 по Брестской до 1943 по Могилевской. Также работники флагманов на Могилевщине заняли последнее место по уровню часовой зарплаты – всего 7 руб. в час при среднем по стране показателе 8,7 руб.

Выходит, что могилевчане трудятся больше всех, но получают самую низкую зарплату. Вероятно, это обусловлено тем, что по Белстату на Могилевщине самая высокая доля флагманов с отрицательной и низкой рентабельностью. Платить больше не позволяют финансы компаний восточного региона.

Самая высокая часовая зарплата за 2021 год показана в Минске – 12,6 руб. В остальных областях часовые зарплаты по итогам года были следующими:

Брестская – 7,5 руб.,

Витебская – 7,3 руб.,

Гомельская – 7,8 руб.,

Гродненская – 7,5 руб.,

Минская – 8,7 руб.

О наибольшем количестве рабочих часов в 2021 году отчитались в аграрном секторе (2165), на такси (2099) и в здравоохранении (2076). Уровень часовой зарплаты в этих сферах в прошлом году составил 5,6 руб., 7,7 руб. и 7,6 руб. соответственно.

Самая высокая зарплата в стране отмечалась у айтишников – 37,8 руб. в час. За 2021 год работники ИТ-сектора провели «у станка» 1911 рабочих часов. Аутсайдеры Беларуси по часовой зарплате – водный транспорт (4,8 руб.) и социальные работники (4,9 руб.). Часовая зарплата в госуправлении составила в 2021 году 10,5 руб.

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