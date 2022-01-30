Как выглядят и сколько стоят «раритетные» авто, которые продаются в Беларуси 2 30.01.2022, 13:12

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Большинство из них не на ходу.

Недавно журналисты делали подборку старых автомобилей, которые продают за небольшие деньги (до 500 долларов), — в народе такие называют «корчами». Но на интернет-автобарахолках есть машины и постарше. Большинство из них не на ходу, но величают их гордо — «раритет».

Сайт zerkalo.io подобрал несколько таких вариантов, которыми могут восхищаться ценители старины.

«Козлик» с запчастями и запасным двигателем

В городе Круглое (Могилевская область) продается пятидверный внедорожник ГАЗ-69 1953 года выпуска за 13 672 рублей или 5200 долларов.

В машине бензиновый двигатель объемом 1,2 литра. Продавец указал пробег в 52 тыс.. км и отметил, что авто хорошо сохранилось, все в оригинале. К машине есть и запчасти, а также еще один двигатель. Жаль, не указано, в рабочем ли состоянии автомобиль.

Переделанный под повседневную езду, осталось заняться салоном и кузовом

ГАЗ-M-20 «Победа», выпущенный в 1950 году, продается в Могилеве за 15 513 рублей или 5900 долларов с небольшим торгом. В авто механическая коробка переключения передач (МКПП), бензиновый двигатель объемом 2,2 литра, пробег указан — 50 тыс.. км.

Продавец пишет, что машина комплектная, с документами, полностью исправная по ходовой части. Осталось ее покрасить, «перешить» салон и собрать.

Машина готовилась к повседневной езде; ее двигатель адаптировали под 92-й бензин, а масляный фильтр грубой очистки переделан под съемный бумажный в металлическом корпусе. Также установлен вакуумный усилитель тормозов: «проверено — работает прекрасно». Подвеска установлена от ГАЗ-21.

«Запорожец» на ходу, можно за деньги или в обмен

Малолитражка с литровым бензиновым двигателем ЗАЗ-965 «Запорожец» 1962 года выпуска продают в Столбцах (Минская область) за 3418 рублей или 1300 долларов с торгом. Хозяин готов рассмотреть любые варианты обмена.

Указано, что машина проехала 67 тыс. км. Автомобиль на ходу; кузов в нем «крепкий», а вот салон «требует доработки».

Пафосный «Москвич»: со светлым салоном и красными сиденьями

В Кобрине (Брестская область) продают «Москвич-401» 1954 года выпуска за 6573 рублей или 2500 долларов.

В авто МКПП, полуторалитровый двигатель на бензине. Пробег — 200 тыс.. км. Салон в светлых тонах, на сиденьях — красная искусственная кожа.

«Американец» за 13 тысяч долларов

Американское купе Dodge Charger I 1966 года выпуска продают в Минске за 34 181 рублей или 13 000 долларов. В машине МКПП, почти четырехлитровый двигатель на бензине. Авто с пробегом 46 671 км.

Продавец сообщил, что автомобиль на полном ходу, «оригинал, не реставрировался». С глупыми предложениями просит не звонить и обмен не интересен. «Есть возможность довести проект под ваши запросы и желания», — добавляет хозяин.

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