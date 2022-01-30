В Кремле испугались оружия украинских добровольцев 25 30.01.2022, 12:29

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Позитивные новости о росте военной мощи Украины.

В Украину прибыл еще один самолет с американским вооружением, "Луч" приступил к производству второго дивизиона "Нептунов", а на вооружение ВСУ принят миномет МП-120. Сайт dsnews.ua собрал позитивные новости об обороноспособности Украины.

Теробороне разрешили использовать личное оружие

Добровольческим формированиям тергромад разрешили использовать, кроме охотничьего, еще и стрелковое оружие. Об этом сказано в законе №6302 о национальном сопротивлении, который во втором чтении поддержали 278 народных депутатов.

Закон позволяет членам добровольческих формирований территориальных громад при выполнении задач теробороны применять личное охотничье оружие, стрелковое оружие, а также другие виды вооружения и боеприпасы.

Среди наиболее существенных изменений, которые внесены в закон — четко выписаны полномочия Сил специальных операций, которые будут руководить Движением сопротивления, и условия предоставления добровольцам права использовать стрелковое табельное оружие.

Закон успели прокомментировать в стране-агрессоре. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "значительная часть находящихся там (на линии соприкосновения — "ДС") подразделений — это бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, отряды народного сопротивления". "Им раздают уже ПЗРК — эта информация, которая активно крутится в СМИ. Их призывают приносить с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это просто такой милитаристский психоз", — испугался Лавров.

США доставили в Украину еще 300 противотанковых комплексов Javelin

Фото: usdos.ukraine

25 января в "Борисполе" приземлился третий борт с новой партией американского вооружения для Украины. Он привез 79 тонн вооружения и боеприпасов оборонного назначения, в том числе 300 противотанковых комплексов Javelin.

23 января в Украину прибыла вторая партия оборонной помощи от Соединенных Штатов. 22 января в аэропорт Киева прибыла первая партия летального оружия из США. Первая партия включала 90 тонн оружия, в том числе боеприпасы для украинских военных на линии фронта. Кроме Javelin, самолет впервые привез в Украину одноразовые гранатометы SMAW-D.

В Пентагоне анонсировали следующие поставки. По данным СМИ, всего планируется 45 рейсов с вооружением.

К поддержке Украины присоединяется все большее число стран. К примеру, Чехия передает 4 тыс. снарядов. А Канада может предоставить стрелковое и противотанковое оружие, включая пулеметы C6, штурмовые винтовки C8 и противотанковые гранатометы Carl Gustaf.

Миномет МП-120 принят на вооружение

Фото: armyinform.com.ua

Согласно приказу Министерства обороны миномет калибра 120 миллиметров МП-120 принят на вооружение украинского войска. Такое решение принято "учитывая положительные результаты государственных испытаний и с целью обеспечения Вооруженных Сил Украины артиллерийским вооружением".

Новый миномет имеет усовершенствованную форму опорной плиты, которая оснащена тремя сошниками и V-образными вставками. Эти элементы окучивают под себя грунт, не давая плите глубоко увязать во время ведения интенсивной стрельбы из миномета. Конструкция плиты также позволяет производить стрельбу из миномета в ее горизонтальном положении, что удобно для боевой работы минометного расчета. Другим отличием нового миномета МП-120 является отсутствие медного обтирающего кольца между стволом и казенником.

Особое внимание разработчики уделили доработке предохранителя от двойной зарядки. В новом миномете МП-120 реализован целый ряд конструктивных решений, направленных на обеспечение надежной работы пружин и стопоров предохранительных механизмов, принципиального исключения всех факторов, которые приводили раньше к их поломкам.

Улучшены и эргономические свойства миномета. А вот баллистические характеристики ствола остались прежними, в частности, максимальная дальность стрельбы составляет 7100 метров. Но при этом увеличилась живучесть ствола за счет новой технологии его изготовления: он проковывается изнутри и уплотняется.

КБ "Луч" приступило к производству второго дивизиона "Нептунов"

На Государственном Киевском конструкторском бюро "Луч" приступили к изготовлению еще одного дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун" для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщает "Милитарный", в настоящее время продолжаются ходовые испытания пусковых установок первого серийного комплекса противокорабельных ракет. В ходе этих тестов проверяется работа гидравлики установки и ее систем в зимних полевых условиях. По словам командующего ВМС ВС Украины Алексея Неежпапы, первый дивизион комплексов "Нептун" будет передан флоту до апреля 2022 года.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров перераспределил 333 млн 188 тыс грн на закупку вооружения и военной техники, в том числе авансирование закупки комплекса 360МЦ ("Нептун").

В Украине испытаны противотанковые комплексы NLAW

Фото: mil.in.ua

Переданные Великобританией противотанковые комплексы NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) были отстреляны на базе 184-го Учебного центра.

Как сообщает "Милитарный", сначала наши воины овладели теоретическими основами применения современного вооружения. Это произошло за три дня интенсивной военной подготовки под руководством инструкторов тренировочной миссии Вооруженных сил Великобритании Orbital. Также бойцы отработали тактику действий с противотанковыми комплексами на учебно-тренировочном комплексе "Бой в городе".

Комплекс NLAW разработан шведской группой Saab AB совместно с британским отделением группы Thales по заданию и за деньги Минобороны Великобритании. Он представляет собой ручное одноразовое противотанковое средство с эффективной дальностью стрельбы до 600 (в новой версии до 800) метров. Перед пуском наводчик с помощью прицела в течение трех секунд отслеживает угловую скорость цели, которая запоминается инерционным блоком ракеты, делающим при полете необходимые поправки, корректируя направление движения.

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