«Мужчины хотят, чтобы рядом была красивая девушка, а потратиться на пару коктейлей жадничают» 124 30.01.2022, 10:10

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Фото: onliner

Рассказ белоруски, которая на уход за собой тратит не меньше 300 долларов в месяц.

Героиней репортажа Onlíner стала Ольга Твист — стилист из Минска, которая поделилась своими взглядами на красоту, стоимостью привычных бьюти-процедур и мнением о мужчинах, которые эти старания недооценивают.

«Самое важное — как ты выглядишь без всей этой упаковки»

Возможно, Ольга и сейчас продолжала бы быть обычным банковским работником, но шесть лет назад все изменила сумка Chanel. Которая ускользнула из цепких женских рук.

— На свое 33-летие я поехала в Париж и стала в очередь за сумкой Chanel вместе с китайцами. Но модель, которую хотела, забрали, и домой я вернулась без сумки. Тогда решила потратить эти деньги на обучение на стилиста, — рассказывает она.

Фото: onliner

Стилист признается, что об этом спонтанном решении ни разу не пожалела. Сейчас она занимается любимым делом: ходит по магазинам за деньги. При этом работа дает ей не только свободу передвижения и выход для творческих идей, но и зарплату, которая ничуть не уступает банковской.

— Наши женщины — одни из самых красивых и ухоженных, это факт. Но они недостаточно любят себя, от этого и многие проблемы в жизни. В том числе и во внешнем виде. У нас все такие серенькие и черненькие (особенно зимой), что хочется сказать: не бойтесь быть креативными, добавьте ярких красок в свою жизнь!

Фото: onliner

Ольга называет себя эстетом во всем. Красота спасет мир, если будет повсюду, снаружи и внутри.

— Я люблю ухаживать за собой, ведь красота начинается именно с ухоженности, а ухоженность — со здоровья. Нездоровый человек априори не может быть красивым, поэтому я регулярно хожу по врачам и сдаю анализы. Включаем в графу «Здоровье» хорошее питание, постоянный спорт и хороший сон. С последним у меня пока проблемы: мало того, что я сова, так еще и бессонница иногда мучает. Но с этим я разберусь за 2022 год, чтобы стать еще красивее и моложе, — смеется она.

Фото: onliner

Оставим красоту внутреннюю на десерт и начнем с внешней. Женщина считает, что быть красивой в Беларуси стоит очень дорого (смета — в конце статьи). Без титанических усилий быть красоткой тоже можно, но недолго.

— Конечно, я благодарна своим родителям за гены: моя мама всегда была для меня примером женственности, ухоженности и красоты. Но годы берут свое — и скоро этого становится недостаточно. В 18 лет можно ничего не делать и быть красивой, в 30 лет — едва ли, а в 35 — вы уже опоздали. Через пару месяцев мне будет «сорокет», который каждая женщина переступает с опаской, но многие дают мне меньше лет. Потому что я фанат ухода за собой, в приоритете — спорт и питание, а все остальное уже по остаточному принципу. Ведь самое важное — как ты выглядишь без всей этой «упаковки».

Фото: onliner

«На уход за собой трачу не меньше 300 долларов в месяц»

Чтобы выглядеть отлично не только в одежде, без спорта не обойтись. Им женщина занимается последние 10 лет, минимум трижды в неделю и только с тренером. По понедельникам — обязательный банный день в сауне. Годовой абонемент в фитнес-клуб с тренером стоит 3,9 тысячи рублей, или 325 рублей в месяц.

— Раньше я могла и шесть раз в неделю ходить в фитнес-клуб, но теперь остановилась на трех — и только с тренером. Я считаю, что если пришел в спортзал, то нужно получить максимальный эффект от занятий, а это возможно только при помощи инструктора.

Фото: onliner

Но и это не дает идеального эффекта, поэтому дважды в год Ольга проходит курс специального массажа тела — «Эндосфера». Одна процедура стоит 160 рублей, курс — минимум 10 процедур. Раз в месяц — расслабляющий массаж в спа-салоне — 130 рублей.

Ежедневный утренний ритуал ухода за лицом занимает примерно час. Только для лица — умывание, тоник, сыворотка для глаз, сыворотка для лица, крем, потом по необходимости — легкий макияж.

Фото: onliner

В ванной стилиста все заставлено баночками с уходовой косметикой — сыворотки, кремы, эмульсии, лосьоны, ампулы, маски, патчи… В мечтах — купить для всего этого добра отдельный мини-холодильник.

— Сколько трачу на уход за собой — сосчитать невозможно, но точно не меньше 300 долларов в месяц. Сын называет меня «женщина-крем» по аналогии со своим классным руководителем, которая за привычку носить с собой 26 флеш-карт стала «женщиной-флешкой», — смеется наша героиня. — Я смотрю всех бьюти-блогеров и могу отличить работающие средства от рекламы. Мои любимые уходовые средства — «Маска Золушки» от Valmont (780 рублей) и осветляющие ампулы Perfect glow от Babor (100 рублей), энзимная пудра для умывания от Babor (100 рублей).

Любимый макияж — с эффектом отсутствия какого-либо макияжа. В этом помогают СС-крем для кожи вокруг глаз и BB-крем от Erborian (каждый по 100 рублей) и сыворотка для роста ресниц Revitalash (290 рублей).

— Утренний ритуал ухода за лицом я никогда не пропускаю, и так лет с 20. Вечером делаю то же самое, плюс маска для лица и губ, крем для каждой части тела, скраб, сыворотка для роста ресниц. Для каждой части волос тоже свое средство — скраб для кожи головы, шампуни, бальзамы, маски, сыворотки, масла, средства для укладки… Зубную пасту использую только Marvis, добавляя в нее несколько капель масла лимона пару раз в неделю для белизны. Профессиональное отбеливание и профессиональная чистка зубов — 150 рублей за полгода.

Фото: onliner

Раз в три недели женщина обязательно делает маникюр, педикюр и покраску бровей в одном салоне, за три процедуры — 280 рублей.

— Да, я хожу в топовый салон города и понимаю, что можно было найти это в раза два дешевле. Но мне важно, чтобы меня всегда окружала красота, а в этом салоне все очень эстетично.

Около 320 рублей в месяц уходит на волосы, при том что за ними Ольга ухаживает чаще всего дома.

— Волосы — главное украшение, поэтому они должны быть в идеальном состоянии. Примерно раз в полтора месяца я крашу волосы (250 рублей), в остальном предпочитаю домашний уход. Я каждый день мою волосы, поэтому банки шампуня хватает не больше чем на месяц. Так что на все средства для волос уходит около 150 рублей в месяц.

Фото: onliner

«Мужчины хотят, чтобы рядом была красивая девушка, а сами потратиться ей на пару коктейлей жадничают»

Если вы думаете, что это все траты, то спешим вас разочаровать. Это только цветочки, а самые дорогие процедуры начинаются в кабинете косметолога.

— Помимо того, что нужно каждый день мазаться кремами, следует применять «более тяжелую артиллерию» — аппаратную и инъекционную косметологию. В среднем на один поход к косметологу у меня уходит 150 долларов. Ботокс делаю два раза в год в медицинском центре, это еще 700 рублей. На две процедуры биоревитализации Profhilo в год уходит еще 1100 рублей, на восемь процедур пилинга Prx T33 — 160 долларов, пилинг пожестче — 300 рублей. А еще делаю аппаратное омоложение «женского здоровья» гиалуроновой кислотой и лазером, чтобы там в 40 лет все было как в 25. Это 3000 долларов раз в полтора года.

Фото: onliner

— К пластической хирургии я отношусь хорошо, но здесь важно все делать без фанатизма. Главный принцип — «чтобы никто не догадался». Казалось бы, нашему поколению с этим куда проще, сейчас даже подтяжку лица делают безоперационным методом. Но нет, женщины любят сделать огромные губы и глаза, как у куклы Маши из советских магазинов.

Все это — только для себя и ради себя. Делать что-то со своей внешностью ради мужчины Ольга категорически не советует.

— Есть такой тип мужчин, которые самоутверждаются за счет красивой женщины рядом. Но для меня это сразу сигнал того, что с мужчиной что-то не так и таких нужно обходить стороной.

Фото: onliner

По словам стилиста, иногда бывает обидно, что мужчины не ценят усилия и не понимают, какой это труд — быть красивой каждый день.

— Однажды поклонник пригласил меня в самый модный ресторан Минска, где я стала случайной свидетельницей разговора двух мужчин. Суть была в том, что девушки вечно вьются у столиков и хотят, чтобы мужчины платили им за коктейли. И выдали вердикт, что с такими девушками «все понятно». И вот я, придя на свидание «во всеоружии» и в дорогом платье, не выдержала. Встаю и говорю: «Дорогие мальчики, включаем калькулятор на телефоне и считаем, сколько потратила девушка, чтобы пойти с вами на свидание!» 100 долларов — маникюр и педикюр, укладка и макияж — еще 100 долларов, массаж для тела — 160 рублей, автозагар — 80 рублей. И это еще не считая занятий спортом, чтобы получить такое тело! А то все хотят, чтобы рядом была красивая девушка, а сами потратиться ей на пару коктейлей жадничают. Им нечего было ответить, так и зависли.

Фото: onliner

Но в погоне за внешней красотой нужно не забыть о внутренней. Иначе есть опасность превратиться в красивую, но холодную и никому не интересную куклу.

— Во-первых, важно быть ментально здоровой — избавиться от токсичных отношений и окружения. Во-вторых, нужно постоянно заниматься саморазвитием, иметь хобби, ходить на выставки, модные тусовки, концерты, в театр, чтобы излучать энергию. Понятно, что женщина в декрете временно получается запертой «в коконе», для такого периода это нормально. Главное — вовремя из этого кокона выйти, а не растворяться в домашних делах и другом человеке. Если не излучать энергию — это будет холодная красота, которая не светит.

Фото: onliner

В-третьих, нужно не жалеть на себя денег и создавать поводы для радости каждый день. Например, завести себе несколько обязательных ритуалов. Ольга каждый летний вечер обязательно едет наблюдать закат на Минском море и постоянно украшает дом живыми цветами. Для этого даже выделен специальный бюджет — 60 рублей в неделю.

— Даже ветка лилий за 15 рублей наполнит ароматом весь дом и сделает счастливее любую женщину. А именно свечение изнутри — самое важное. Красиво одеть можно любого человека, но гораздо важнее, что у него внутри. Поэтому я бы посоветовала женщинам не искать любовь извне, а учиться получать удовольствие, оставаясь наедине с собой. Женщина, которая умеет кайфовать в одиночку, сможет наполнить любого мужчину своей энергией и красотой.

Фото: onliner

Подбиваем примерную смету расходов на месяц (рубли):

косметические средства — 490;

отбеливание и профессиональная чистка зубов — 25;

маникюр и педикюр — 220;

покраска бровей — 60;

окраска волос — 170;

средства для волос — 150;

ботокс — 60;

биоревитализация — 90;

пилинг — 60;

«женское омоложение» — 430;

фитнес — 330;

массажи — 400;

цветы для счастья — 240;

лазерная эпиляция — 250.

Итого: 2975 рублей каждый месяц.

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