Токаев отказался проводить международное расследование по январским событиям в Казахстане 10 30.01.2022, 10:21

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Европейский парламент и правозащитные организации требуют наказать виновных в стрельбе по мирным гражданам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался проводить международное расследование произошедшего в Казахстане в январе. Об этом он заявил 29 января в интервью государственному телеканалу «Хабар24».

С требованиями провести независимое расследование произошедшего ранее выступили Европейский парламент и международные правозащитные организации. В резолюции Европарламента, принятой 20 января, решительно осуждались «массовые акты насилия, последовавшие за мирными протестами».

— Я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами, — заявил Токаев.

Что касается отданного им приказа стрелять на поражение, то, как заявил Токаев, этого требовали интересы государства.

— Отсутствовал единый план действий правоохранителей. Была неразбериха. Руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность. После жанаозенских событий были приняты законы, которые сковывали правоохранителей в таких ситуациях. Я взял ответственность на себя.

Напомним, в начале года в Казахстане вспыхнули протесты, вызванные двукратным подорожанием сжиженного газа, который в стране многие используют в качестве автомобильного топлива. Протесты переросли беспорядки, которые сопровождались боестолкновениями с силовиками, захватом правительственных зданий.

На фоне этого власти Казахстана ввели по всей стране режим чрезвычайного положения и сообщили о начале «антитеррористической операции». Кроме этого, президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении «террористической угрозы». Совет Коллективной безопасности ОДКБ в ответ на просьбу Токаева принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Миссия ОДКБ завершилась 19 января.

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