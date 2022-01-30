В Эстонии бушует снежная буря: фоторепортаж 30.01.2022, 10:30

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Самолеты перенаправляют в другие страны.

Эстонию накрыла мощная снежная буря. В стране отменятся авиарейсы, почти 10 тысяч домохозяйств без электричества. Власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок на автомобиле. Об этом сообщает Delfi.

В некоторых регионах зафиксированы порывы ветра до 28 м/с. По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы в восточной Эстонии осадки и ветер усилятся.

"Нам уже пришлось отменить и перенаправить в другие города три-четыре рейса", - сообщили изданию в Таллиннском аэропорту.

По словам специалиста по связям с общественностью аэропорта Яне Калласте, был перенаправлен в Вильнюс рейс авиакомпании Ryanair Рим-Таллинн, рейс LOT Варшава-Таллинн вынужден был вернуться в Варшаву, рейс Ryanar Неаполь-Таллинн и рейс Lufthansa Франкфурт-Таллинн перенаправили в Ригу. Также не смог сесть в Таллинне самолет из российского Краснодара с баскетбольной командой Локомотив Кубань. Команда должна была встретиться с эстонским клубом BC Kalev/Cramo. Самолет отправился в Санкт-Петербург.

"В настоящее время посадке мешает сильный боковой ветер", - пояснила Калласте.

Сообщается, что без электроэнергии находятся почти 10 тысяч домохозяйств.

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