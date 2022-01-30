Психолог Алла Мартинович: Сумасшедшего диктатора может остановить либо хороший психиатр, либо тюрьма 23 30.01.2022, 10:38

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У белорусов и украинцев сейчас — один общий враг.

Психолог Алла Мартинович на своем youtube-канале обратилась к белорусам в связи с ростом военного напряжения на белорусско-украинской границе из-за участия безумного диктатора Лукашенко в милитарных планах Кремля:

— Сумасшедшего диктатора может остановить либо хороший психиатр, но если это преступник — то только тюрьма. Конечно, еще можно надеяться на суицид.

Сегодня Беларусь становится плацдармом для российских войск. Весь мир стоит на позиции поддержки Украины и мы, белорусы — тоже. Мы будем всячески поддерживать украинцев в борьбе с нашим врагом.

Украина протянула нам руку помощи в трудное для нас время, приютила нас, поддержала, помогла с легализацией и решением других вопросов.

Я могу обратиться только к чувству ответственности, благодарности и пониманию нашего общего идеологического врага и захватчика наших земель всячески помочь этой стране в этот трудный для нее период.

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