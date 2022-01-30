Запущен механизм самоуничтожения диктатуры 3 30.01.2022, 10:56

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Ответ на вопрос, почему белорусы продолжают борьбу.

Генеральный директор и сооснователь «Трибуны» Дмитрий Навоша написал о неизбежности падения режима в Беларуси.

— Что будет дальше? А я расскажу…

Будет куда хуже, прежде чем начнет становиться лучше. Но это не пессимизм. Тем более не пораженчество. Это скорее ответ на вопрос, почему некоторые не опускали или не опускают рук (потому что цена режима Лукашенко велика), даже когда стала очевидна степень опасности любого действия.

Я продолжаю считать, что, диктатура сгниет и обвалится, даже если вдруг у людей уже совсем не найдется сил для противостояния ей. В используемых диктатурой инструментах подавления угроз заложен и сам же механизм ее самоуничтожения.

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