Президент Израиля впервые в истории отправился в ОАЭ 1 30.01.2022, 11:02

Ицхак Герцог по приглашению наследного принца посетит Абу-Даби и Дубай.

Президент Израиля Ицхак Герцог с супругой вылетел утром в воскресенье, 30 января, с первым в истории официальным двухдневным визитом в Объединенные Арабские Эмираты по приглашению наследного принца Мухаммада бин Зайеда. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент посетит Абу-Даби и Дубай и проведет официальные встречи с наследным принцем Абу-Даби, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом", - говорится в заявлении канцелярии президента.

Также в ходе визита Герцог откроет День Израиля на проходящей в ОАЭ международной выставке EXPO.

"Я несу с собой послание мира всему региону. Мир приносит с собой процветание, прогресс и рост во благо народов региона", - заявил Герцог.

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