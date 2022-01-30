Медики рассказали, что будет, если пить два литра или больше воды в день 7 30.01.2022, 11:09

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Плюсы и минусы одного из самых распространенных правил адептов ЗОЖ.

Вы точно слышали о том, что нужно выпивать два литра воды в день и точно ругали себя за то, что не укладываетесь в норму. А еще, вполне возможно, что вы решили превзойти себя и стали пить вдвое больше условной нормы. Ни то, ни другое не есть хорошо, пишет uainfo.org.

Сначала о хорошем

Если вы научились выпивать два литра в день и уже обходитесь без напоминаний и будильников — вы молодец! Потому что достаточное количество воды в день — залог здоровья и красоты. Вот, что будет, если придерживаться питьевой нормы (мы сейчас исключительно про питьевую воду).

Ускорится метаболизм. Доказано, что после того, как организм получает 500 миллилитров жидкости, скорость метаболизма в последующие 30–40 минут повышается на 30%. В результате работа пищеварительной системы нормализуется, а вес стабилизируется. В организме существует фермент «липаза», отвечающий за сжигание лишнего жира — он водорастворимый и активируется, когда в организм поступает достаточное количество воды.

Исчезнет отечность. Люди, склонные к отечности, часто боятся пить много воды, чтобы «не разбухнут». На самом деле, все в точности наоборот. Отеки появляются из-за того, что коже мало воды, и она её накапливает, боясь обезвоживания. Если вы пьете достаточно воды, этот «страх» у организма исчезнет, и отеки уйдут. Это особенно актуально, если в вашем рационе присутствует большое количество продуктов с высоким содержанием соли. Правда, старайтесь не употреблять воду после 8 часов вечера, иначе отеки появятся, напротив, от переизбытка жидкости.

Вы будете есть меньше. Мы часто путаем жажду и голод. Если вы недавно поели, но снова хотите есть — выпейте стакан воды, и голод пройдет. Кроме того, вода в желудке дает ощущение сытости и не толкает вас на вредные перекусы в виде печенек и чипсов.

Кожа станет лучше. Во-первых, она будет эластичной и подтянутой. Во-вторых, достаточное увлажнение кожи регулирует выработку себума – секрета, состоящего из натуральных эфиров и жирных кислот, который выделяется сальными железами кожи и выступает в роли природной смазки кожи. Когда мало воды, кожа становится сухой, чтобы ее увлажнить, поры начинают активно выделять жир, спасая лицо от стянутости. Чрезмерная активность приводит к закупорке сальных желез, а в следствие к прыщам. Так что, пейте воду!

А если пить больше?

Много — не значит хорошо. Пить слишком много воды так же неполезно, как пить мало, хотя чрезмерное утоление жажды чревато иными последствиями.

Гипергидратация — диагноз, информирующий в первую очередь о нарушении водно-солевого обмена. Осложненная форма гипергидратации, называемая медиками гипонатриемией, водной интоксикацией или водным отравлением, встречается редко и, как правило, сопутствует хроническим заболеваниям почек, диабету второго типа, застойной сердечной недостаточности.

Чтобы «отравиться водой» нужно выпить более двух литров в течение пятнадцати минут. Но случается это, к счастью, довольно редко. Чтобы получить самые худшие симптомы (набухание клеток мозга или кому) нужно выпить около 4-5 литров за короткий промежуток времени, не потея и не посещая туалет.

Вообще, наши почки могут выводить около литра воды в час, но если вам кажется, что вы «перепили», проверьте симптомы:

тошнота;

ощущение переполненности, тяжесть в желудке;

отеки на следующий день;

повышение артериального давления;

проблемы с сердцем, тахикардия.

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