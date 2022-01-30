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От осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный белорусский экстремал Иван Красовский

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  • 30.01.2022, 11:33
  • 9,186
От осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный белорусский экстремал Иван Красовский

Ему было 40 лет.

Умер известный белорусский экстремал Иван Красовский, сообщают информагентства со ссылкой на близких умершего. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Мужчине было всего 40.

В 2018 году Иван Красовский стал широко известен своим мужеством. Он упал с паратрайка. Пилот получил травму плеча, налетев на елку. Снимок Ивана с бревном в плече широко разошелся в интернете.

Иван Красовский покорил пользователей Интернета своим мужеством. Бревно проткнуло ему плечо.

Медики тогда говорили, что мужчине повезло.

«Это же просто опыт, обыкновенное дело, нет в этом ничего зазорного. Наш явный мир для того, чтобы здесь практиковаться, набраться опыта. Вот я сейчас набираюсь опыта. Есть древняя мудрость: век живи — век учись. Поэтому учитываем ошибки, убираем их и двигаемся дальше», — говорил после того случая Иван Красовский.

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