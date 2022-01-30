От осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный белорусский экстремал Иван Красовский 2 30.01.2022, 11:33

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Ему было 40 лет.

Умер известный белорусский экстремал Иван Красовский, сообщают информагентства со ссылкой на близких умершего. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Мужчине было всего 40.

В 2018 году Иван Красовский стал широко известен своим мужеством. Он упал с паратрайка. Пилот получил травму плеча, налетев на елку. Снимок Ивана с бревном в плече широко разошелся в интернете.

Иван Красовский покорил пользователей Интернета своим мужеством. Бревно проткнуло ему плечо.

Медики тогда говорили, что мужчине повезло.

«Это же просто опыт, обыкновенное дело, нет в этом ничего зазорного. Наш явный мир для того, чтобы здесь практиковаться, набраться опыта. Вот я сейчас набираюсь опыта. Есть древняя мудрость: век живи — век учись. Поэтому учитываем ошибки, убираем их и двигаемся дальше», — говорил после того случая Иван Красовский.

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