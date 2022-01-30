Операция по принуждению Путина к покаянию и миру вступает в новую фазу 14 30.01.2022, 11:46

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Пекин посоветовал Москве сильно не шуметь.

Ультиматумы РФ к США и НАТО с требованием немедленных и письменных гарантий ее безопасности имеют очевидную причину. Эта причина – Москва знает, она ограбила и унизила Украину, и что в Украине это ей не простили и намерены вернуть все украденное, получить компенсацию и судить военных преступников. Это относится также к Молдове и Грузии, ограбленных РФ ранее. Поэтому в РФ с обидой воспроизводили 26 января слова Йенса Столтенберга о том, что НАТО в ответе на ультиматум Кремля предложило войскам РФ покинуть не только Украину, то также Грузию с Молдовой и побыстрей.

Но Москва покаяться в содеянном и вернуть украденное пока не намерена. Вместо этого она делает страшные глаза, пишет наглые ультиматумы, грозится признать «ЛДНР» новыми государствами Европы и собирается проводить военно-морские учения у берегов Ирландии в качестве очередной акции устрашения, пишет блогер Сергей Климовский.

Идея морского похода к Ирландии появилась, поскольку Кремль порядком исчерпал свой арсенал акций устрашения и вынужден придумывать новые. НАТО в ответ на это пообещала ему большие учения в Артике. Не исключено, поход флота РФ к Ирландии закончится также, как и отправка Поклонской послом в Кабо-Верде – никто никуда не поплывет. Ирландские рыбаки уже пообещали «мирно срывать» учения россиян у своих берегов. В Москве явно недооценивают не только украинцев, но и ирландцев.

Самая любимая кремлевская акция устрашения для США – обещание разместить ракеты на Кубе и Венесуэле, закончилась тем, что его эксперты стали разъяснять через СМИ – второе просто невозможно. Конституция Венесуэлы запрещает размещать на ее территории иностранные войска и исключения для РФ в ней нет. Зато есть шаткое положение режима Мадуро. Эксперты пошли с этим разъяснением в народ, чтобы идейные имперцы не сильно шумели о ракетах в Венесуэле и не накликали тем новых санкции и неприятности не только на Мадуро, но и лично на Путина. Кремлю абсолютно не хочется снова вкладывать деньги в спасение Мадуро и покупать еду венесуэльцам. Поэтому он вынужден держать в берегах пыл своих приверженцев, непосвященных в тонкости политики.

Газовая война с ЕС тоже не дала тех результатов, которых ждали в Кремле. Наоборот, она сильно уменьшила возможности и желание немцев сертифицировать «Северный поток — 2». Более того, в ЕС пришли к единодушному мнению, что с газом из РФ пора расстаться, и стали считать, сколько на это понадобится времени Австрии и Германии. К сожалению, те восемь лет, которые предоставила Украина, сдерживая российскую агрессию, бюрократия Германии и Австрии использовали не лучшим образом.

Атаки «туристами» Лукашенко границ Польши, Литвы и Латвии, концентрация войск РФ вокруг Украины и угрозы в наш адрес из Госдумы и российских СМИ не дают ожидаемого эффекта. Даже отмена Украины в статьях Путина и Медведева не дала его. Скорее, наоборот. Бабушки в Киеве вспоминают немецкую оккупацию и деловито обсуждают вопрос: будет ли российская оккупация и сколько килограммов крупы уйдет до ее окончания. Те, кто моложе, измеряют вероятность российского вторжения в «Джавелинах». Число «Джавелинов», и не только их, в Украине увеличивается.

Надо отметить еще два важных результата, которых Москва добилась этой своей акцией устрашения: в Европе появилось два новых военных блока. Официальный военный союз заключили между собой все скандинавские страны: Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Москве таки удалось втолкнуть Швецию и Финляндию в военный альянс, пусть и не такой престижный как НАТО. Второй альянс оформился из Великобритании, Польши и Украины. Оформился настолько крепко, что Великобритания готова направить свои военные подразделения в Украину в случае эскалации российской агрессии.

Скоро Лаврову или тому, кто на его месте будет, придется сочинять ультиматумы не только к НАТО и США, но и к этим двум альянсам, подобно тому, как Ленин написал в 1917 году ультиматум к Центральной Раде. Видимо, из-за этой переписки Ленина с парламентом и правительством УНР маститые историки Путин с Медведевым и решили, что это он придумал Украину.

Самое перспективное достижение Кремля от всех его акций устрашения – это те пакеты санкций, которые стали активно составлять и согласовывать в США, ЕС, НАТО, Японии и Австралии. Начинается системная работа по принуждению РФ к покаянию и возврату всего, что она отняла у соседних стран.

О том, что такие действия начнутся, Байден предупредил Кремль при встрече в Женеве и дал ему полгода на исправление. Тогда же Кремлю обозначили и те два варианта, о которых сейчас вновь напоминает Белый дом: дипломатия или конфронтация.

Первый предполагает, что РФ по собственной инициативе садится за стол переговоров с Украиной, Молдовой и Грузией и составляется график, как она будет возвращать отнятое. Второй, если она не сделает это добровольно, то ее будут системно и активно принуждать к этому самыми разными мерами. Поскольку Россия ежедневно ведет боевые действия в зоне ООС, то логично, что Украина первая в этом списке.

Свойство любой бюрократии начинать активно работать только когда есть четкие сроки — не является секретом. Нежелание Кремля вообще что-то делать в указанных направлениях тоже не секрет. Поэтому в совместном коммюнике Байдена с Меркель 1 сентября 2021 года и было обозначено как крайний срок, когда РФ должна начать такие переговоры с Украиной, если она выбирает путь дипломатии, а не конфронтации. США и ФРГ были готовы во многом идти на уступки РФ и делать ей послабления в случае, если она выберет дипломатию. Они были согласны даже включить «Северный поток — 2» и смягчить санкции в обмен на быстрый вывод войск РФ с востока Украины и сохранение после 2024 года транзита газа через нее в нынешнем минимальном объеме. Поэтому условие о заключении РФ договора о транзите после 2024-го через Украину и было специально внесено в коммюнике.

Но Путин категорически отказался встречаться и говорить с Зеленским о Крыме и ОРДЛО. Более того, стал писать с Медведевым статьи по альтернативной истории в стиле Фоменко и Носовского, которые отрицают существование не только Украины, но даже Римской империи и уверяют: это тоже часть истории России. Затем РФ начала газовую войну с ЕС и «туристы» Лукашенко двинулись через Польшу и Литву в Германию. Стало однозначно очевидно, в РФ выбрали путь к покаянию через конфронтацию, а не дипломатию.

Ситуацию особенно усугубило то, что Москва, впечатленная тем, как Азербайджан вернул осенью 2020 года часть Карабаха и другие территории, сама стала возбуждать себя мыслью: в Украине планируют нечто похожее и непременно этой осенью. Мысль, конечно, правильная, возмездие неизбежно, но у Кремля не было никаких реальных причин думать, что все должно было произойти именно так и именно минувшей осенью.

Страх возмездия сыграл с Кремлем злую шутку. Он вообразил: его вот-вот начнут бить, поскольку есть за что, и решил сыграть на упреждение: превратиться из агрессора в жертву агрессии. Но окружение Украины с трех сторон войсками под вопли о грозящем ее нападении на некие «ДНР» с «ЛНР» не позволяют Кремлю проделать такую трансформацию. Слишком очевидно: Украина не будет в одиночку изгонять РФ из ОРДЛО.

Ввиду этой очевидности в Кремле родилась идея похабных ультиматумов к США и НАТО. Москва 17 декабря стала приставать к Вашингтону с требованием: дай срочно письменные гарантии, что ты не будешь меня бить и наказывать за преступления, которые я совершила в Украине, Грузии и Молдове, и за те, которые я еще совершу; пообещай мне, что ты никогда не примешь эти и другие страны в НАТО и не будешь их защищать, если я еще раз на них нападу и ограблю; еще пообещай мне снять свою защиту и вывести войска из Латвии, Литвы и Эстонии, а также тех стран, которые были моими сателлитами до 1991 года.

Кремль, затевая эту игру с ультиматумами, стремился достичь трех основных целей. Во-первых, изобразить себя жертвой, а не агрессором. Во-вторых, продемонстрировать Китаю, что он действительно находится в конфликте США, а не в сговоре. В-третьих, проверить в который раз — может быть американские империалисты согласятся разделить мир на двоих с российскими империалистами. Требование к НАТО ужаться до его размеров в 1997 году это де-факто предложение снова вернуться к линии разграничения между НАТО и Варшавским договором. Требование сверх амбициозное, поэтому взамен Кремль должен был предложить устно Белому дому некую пропорциональную компенсацию, которой нет в его ультиматумах. Такой компенсацией может быть только предложение союза РФ с США против Китая, о чем Кремль, по понятным причинам, не рискнул написать в ультиматумах.

США и НАТО отвергли оба ультиматума, а соответственно и предложение Кремля о союзе против Китая. Отвергли в какой-то неудобной для Кремля форме. В Пекине это могут учесть, и Си Цзиньпин при встрече с Путиным поднимет Москве цену вопроса о дружбе и границе, а тот из-за этого может сказаться больным и не прилететь на Олимпиаду.

В итоге Лавров, комментируя ответы США и НАТО, был еще более унылым, чем обычно, даже когда говорил, что Москва обсудит их со своими партнерами. В Кремле однозначно не в восторге от тех справок, которые ему выдали Белый дом и НАТО. Зато Белый дом спокойно и иронично рекомендовал Кремлю не спешить с их публикацией.

О Лукашенко в ответах тоже не забыли. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что тому пообещали быстрый и решительный ответ, если войска РФ задержатся в Беларуси после учений или вторгнутся с ее территории в Украину. Путин и Лукашенко будут платить за это по специальному тарифному плану. Причем, не только обвалом экономики.

Разработкой различных «тарифных пакетов» санкций на все действия РФ против Украины сейчас и занята бюрократия США и НАТО. Бюрократы, как и все, хотят увидеть результаты своей работы. Поскольку политическое решение о принуждении РФ к покаянию и миру уже появилось, то санкции начнут вводить даже за нарушение режима тишины войсками РФ в зоне ООС. Насколько все серьезно указывает участие представителя Кремля на встрече в «нормандском формате» в Париже 26 января, которую он с осени откладывал, как только мог. В Госдуме зря в этот день мечтали для СМИ о легализации завоза танков и другого оружия в ОРДЛО – совсем не следят за внешней политикой. Для них же было бы лучше тихо мечтать об этом где-нибудь в курилке между собой.

После того, как США и НАТО выдали Кремлю ответы на его ультиматумы, эта ситуация в психологическом аспекте окончательно приобрела комедийный вид. Фактически Кремль разыграл сюжет старинных романов: если ты не выйдешь за меня замуж, как вариант, не женишься на мне, то я убью себя, тебя, еще кого-нибудь и совершу много чего ужасного. В исполнении МИД РФ это звучало так: мы снова нападем на Украину и может на кого-то еще. Может быть, даже устроим ядерную войну и гарантированно попадем в рай, в отличие от вас.

Окей, ответили американцы, давайте обсудим, как вы будете самоубиваться и нападать на Украину. Но только давайте обсуждать это по отдельности и со всеми заинтересованными лицами, включая Украину. Хорошо, сказали русские, но сначала дайте нам бумагу, что вы с нами не согласны. Пожалуйста, возьмите, произнес Блинкен, и многозначительно пообещал продолжить общение. Ладно, мы пошли советоваться с китайцами и партнерами из ОДКБ, пробормотал Лавров.

Операция по принуждению России к покаянию и миру вступает в новую фазу. Китайцы сразу посоветовали русским с месяц не сильно шуметь, чтобы не заглушать своими криками Олимпиаду.

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