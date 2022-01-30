В Беларуси — снег, метель и сильный ветер 30.01.2022, 11:55

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По стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Белгидромет предупредил о сложных погодных условиях, которые прогнозируются на сегодня. На большей части территории страны — усиление ветра порывами до 15−20 м/с, местами до 21−24 м/с, во многих районах сильный снег, мокрый снег, метель.

Местами налипание мокрого снега и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 5−10 м/с, на большей части территории порывы до 15−20 м/с, местами 21−24 м/с. Температура воздуха -1...+4°С.

31 января также сохранится ветреная погода — усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с.

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