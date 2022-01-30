Как строят стену на границе Польши и Беларуси: первые фото 6 30.01.2022, 12:18

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Строительство ведут на месте предыдущего ограждения из колючей проволоки.

Вблизи Кузницы у границы Польши и Беларуси началось возведение стены, ее планируют построить за 150 дней. Польские журналисты посмотрели, как идет строительство и опубликовали первые фотографии.

Строительство ведут на месте предыдущего ограждения из колючей проволоки. Прежний забор демонтируют под наблюдением польских пограничников.

Затем строители сверлят отверстия в земле, куда устанавливают арматуру и заливают бетон. Следующим этапом работ является установка стальных пролетов между столбами (первые будут установлены ориентировочно 20 февраля) и сетки-гармошки. На финальном этапе стена будет укомплектована электроникой.

Строительство стены хотят завершить в июне 2022 года (контракт рассчитан на 150 дней). Оборудовать же периметр видеокамерами и датчиками планируют в сентябре 2022 года.

Стена будет построена на протяженности около 186 км вдоль границы с Беларусью и это одна из самых дорогих инвестиций в Сокольском повяте. Ее строительство оценивают в около 1,6 млрд злотых (около 390 млн долларов США).

Вдоль стены возведут и вышки, на которых будут дежурить пограничники.

Общая протяженность забора – 186 километров, в нем предусмотрены 22 калитки, чтобы животные смогли мигрировать.

Ранее сообщалось, что стену будут строить круглосуточно в три смены.

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