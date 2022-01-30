Как строят стену на границе Польши и Беларуси: первые фото

Как строят стену на границе Польши и Беларуси: первые фото6
- 30.01.2022, 12:18
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Строительство ведут на месте предыдущего ограждения из колючей проволоки.
Вблизи Кузницы у границы Польши и Беларуси началось возведение стены, ее планируют построить за 150 дней. Польские журналисты посмотрели, как идет строительство и опубликовали первые фотографии.
Строительство ведут на месте предыдущего ограждения из колючей проволоки. Прежний забор демонтируют под наблюдением польских пограничников.
Затем строители сверлят отверстия в земле, куда устанавливают арматуру и заливают бетон. Следующим этапом работ является установка стальных пролетов между столбами (первые будут установлены ориентировочно 20 февраля) и сетки-гармошки. На финальном этапе стена будет укомплектована электроникой.
Строительство стены хотят завершить в июне 2022 года (контракт рассчитан на 150 дней). Оборудовать же периметр видеокамерами и датчиками планируют в сентябре 2022 года.
Стена будет построена на протяженности около 186 км вдоль границы с Беларусью и это одна из самых дорогих инвестиций в Сокольском повяте. Ее строительство оценивают в около 1,6 млрд злотых (около 390 млн долларов США).
Вдоль стены возведут и вышки, на которых будут дежурить пограничники.
Общая протяженность забора – 186 километров, в нем предусмотрены 22 калитки, чтобы животные смогли мигрировать.
Ранее сообщалось, что стену будут строить круглосуточно в три смены.