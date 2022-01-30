Россия становится колонией Китая 3 Леонид Гозман

30.01.2022, 12:19

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Это глупость или предательство?

Они третье десятилетие у власти.

Угрозы войны не было – теперь война на пороге. Это глупость или предательство?

Страна была в союзе с ведущими странами мира и с соседями – власть сделала так, что сейчас у страны не осталось друзей, а соседи ищут защиты от нее. Это глупость или предательство?

Страна ведет войны, которые еще недавно казались абсолютно невозможными – с Грузией и Украиной. Это глупость или предательство?

Страна становится колонией Китая. Это глупость или предательство?

В стране растет и стала уже беспредельной коррупция. Это глупость или предательство?

В стране полицейский и судебный произвол, в стране пытки – давно уже не эксцесс, а система. Это глупость или предательство?

Страна все больше попадает в собственность узкого круга приближенных к трону. Это глупость или предательство?

Это все наша страна, это наша власть. А вы уверены, что враги – НАТО?

Леонид Гозман, «Главред»

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