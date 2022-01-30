«Стрижка может стоить и $50» 18 30.01.2022, 12:25

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За что белорусы платят в парикмахерских?

Леонид Иванюк — владелец парикмахерской F.S.H. Вместе с ним журналисты onliner.by разбирают стоимость стрижки для мужчин. Средний ценник на рынке сейчас — 30 рублей.

Вот как в общем выглядит экономика одной стрижки, за которую вы платите в F.S.H: 50% суммы уходит салону, 50% — мастеру. В каждом заведении это соотношение разное, иногда бо́льшая часть достается салону. Но Леонид считает, что честно делить поровну.

Фото: Onliner

— 50 на 50 — это выгодные для мастера условия работы. Считаю, что любой салон живет за счет мастеров. Прежде чем брать ребят в команду, я смотрю не на их уровень и опыт, а на то, какие они люди. Если человек хороший, к нему и в другую часть города поедут, чтобы провести с ним время. Сам я работаю без клиентов: у меня нет клиентов, у меня все товарищи, и я кайфую от этого.

Вот как свою 50-процентную долю тратит парикмахерская:

аренда — 15%;

налоги — 10%;

реклама — 7,5%;

зарплата административному персоналу — 7,5%;

затраты на расходники (шампуни, полотенца и т. д.) — 2%;

прибыль — 8%.

А вот расчеты, куда уходят деньги мастера:

амортизация инструмента — 5%;

укладочные средства — 2%;

расходники мастера — 2%;

развитие (курсы, инструменты) — 10%;

прибыль мастера — 31%.

Это примерные цифры, от месяца к месяцу они могут разниться. Например, иногда затраты на рекламу приближаются к стоимости аренды.

На чем можно сэкономить, а на чем нет?

— Считаю, что можно и на окраине работать, но при этом сократить расходы по аренде. Если люди хотят попасть к мастеру, они за ним поедут и в другое место. На что еще можно сократить траты, так это на рекламу, ведь самая действенная — это все-таки сарафанное радио.

Фото: Onliner

А вот на своем развитии парикмахерам лучше не экономить.

— Надо максимально вкладывать в это — даже не 10% заработка, а 25—50%. Но это личное решение мастера.

Если клиент приходит сразу за несколькими услугами, это увеличивает средний чек парикмахерской. Но это не значит, что прибыль автоматически будет больше. Выходит так: чем больше времени тратится на услугу, тем выше ее себестоимость и доля аренды в ней, объясняет Леонид. Например, за два часа можно сделать две стрижки по 30 рублей или же стрижку плюс оформление бороды для одного клиента, что будет стоить 40 рублей.

Если услуга занимает час, то за рабочий день мастер может принять примерно 12 человек. Средняя загрузка — это, как правило, 4—5 человек в день у одного парикмахера. Ярко выраженных различий по порам года нет, но сезон шапок ощущается, говорит Леонид.

Фото: Onliner

Если цены на мужские стрижки более-менее однородные, то среднюю стоимость женской стрижки вывести очень сложно.

Юлия Щетка занимается стрижками и окрашиванием, работает в пространстве home_minsk в качестве субарендатора. Если по-простому: девушка арендует кресло, все остальные заботы (привлечение клиентов, покупка расходников и так далее) — на самом мастере.

Фото: Onliner

Вот Юлины расчеты, как в среднем распределяются средства от одной стрижки:

аренда — 10—15%;

расходный материал (средства для волос, одноразовые расходники) — 20—30%;

образование мастера — 20%;

налоги — 5%;

прибыль — 30—45%.

— Это очень примерные расчеты, хотя, конечно, правильно было бы посчитать все детально — от воротничка и полотенца до шампуней. Например, если мы говорим про обучение, то одно занятие может стоить и $500, а какие-то бренды проводят ознакомительные презентации о своей косметике бесплатно. Хотя сейчас такая тенденция, что бренды берут деньги за то, чтобы парикмахер просто познакомился с их продукцией.

Так что иногда и 50% может уйти на профессиональное развитие, а бывает, что в каком-то месяце и нет обучения.

Как рассказывает Юлия, у нее средние цены по Минску: стрижка волос короткой длины — 40 рублей, средней — 50, подстричь длинные волосы стоит 60 рублей. Некоторые мастера устанавливают фиксированные цены (но это скорее редкость). Нижняя планка — в районе 10 рублей, верхней просто нет.

Фото: Onliner

Откуда такой разброс по ценам?

— Отдельные мастера берут $50 за стрижку, но есть и парикмахерские, где можно подстричься за 15 рублей. От чего это зависит? От самого мастера — каждый сам оценивает свой труд и свое время, а оно и есть самый важный ресурс. С учетом этого и определяется конечная стоимость стрижки.

Кто-то в начале своего пути нарабатывает клиентскую базу, и у него стрижки стоят дешевле, он работает на более дешевых расходниках. Но когда мастер профессионально растет, он начинает повышать цены — это неизбежно.

Чаще всего при большом потоке клиентов мастера, которые работают на себя, начинают поднимать цены. Им невыгодно принимать 12 человек вместо восьми в ущерб качеству своей работы, объясняет Юлия. Некоторые парикмахерские работают по другому принципу: устанавливают более низкие цены, чем в среднем по рынку, чтобы поставить стрижки «на поток» и получать прибыль за счет большого количества клиентов.

— Не хочу ни в коем случае никого обижать. Понятно, что мастер с опытом работает очень быстро, но если человек ищет индивидуальный подход, то, скорее всего, в дешевой парикмахерской он этого не получит, ведь на такую стрижку понадобится больше 15 минут.

Фото: Onliner

У кого в итоге прибыль больше — у мастера в парикмахерской с низкими ценами или у того, кто работает на себя и сам устанавливает цены?

— В парикмахерских с дешевыми стрижками за час мастер обслужит несколько клиентов, поэтому чек получается в среднем такой же, как и у того, кто в это время стриг одного человека.

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