Умер актер Леонид Куравлев 18 30.01.2022, 12:28

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Легендарному «Афоне» было 85 лет.

Стало известно о смерти знаменитого советского актера, народного артиста РСФСР Леонида Вячеславовича Куравлева.

Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщил РИА "Новости" его сын.

Ранее стало известно, что актер находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие COVID-19 у него не подтвердили.

Леонид Куравлев — советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

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