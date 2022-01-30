Белорусских спортсменов на зимней Олимпиаде поместили в «информационную резервацию» 7 30.01.2022, 12:38

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Им разрешили общаться только с «правильными» пропагандистами.

Членам делегации Белоруссии на Олимпийских играх в Пекине разрешено общаться только с представителями пропаганды, аккредитованными Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси, сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

Такое решение связывают со скандалом на летних Играх в Токио, когда спортсменка Кристина Тимановская раскритиковала некоторые решения тренеров и руководства комитета, после чего НОК отстранил ее от участия в Олимпиаде. По словам Тимановской, на нее оказывали давление и попытались вывезти из Японии в Беларусь без ее согласия.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

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