Путина окончательно и бесповоротно послали 6 Аркадий Бабченко

30.01.2022, 12:55

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Не на ту лошадку ты поставил, Вова.

Владимира Путина окончательно и бесповоротно послали со всеми его требованиями и красными линиями. Послали США и лично Байден. Послала НАТО и лично Столтенберг. Причем, НАТО еще и выдвинула встречный ультиматум - убраться из Украины, Грузии и Молдовы.

Говорить больше не о чем. И не с кем. Вышестоящих инстанций больше нет. Финита ля комедия.

За эти пару недель Путин успел:

Вооружить Украину, как никто не мог и предположить

Объединить Европу, как никто и не мог предположить

Запустить процессы энергетической безопасности Европы и независимости её от российских углеводородов, о чем никто не мог предположить еще месяц назад

Окончательно маргинализировать Недорейх

Загнать себя в угол.

Он все думал, что и в этот раз будет так же, как и всегда. Что бесхребетный, любящий тихую, сытую, комфортную жизнь Запад просто банально испугается. И, задрав лапки, сделает все, чтобы избежать войны. И, исходя из этой предпосылки, поднял ставки на заоблачную высоту.

А Запад взял - и не задрал. И не побежал. И не поджал хвост. И поднял ставки в ответ. И еще выше.

И мяч теперь действительно на стороне Путина. Что он будет с ним делать - не знает теперь никто.

Даже сам Путин.

Поздравляю, Вова.

Я думаю, в Кремле сейчас сидят и грызут локти. Зря, Володенька, ты решил пипиркой со всем миром померяться. У всего мира она оказалась длиннее. Как всегда.

Что будет делать загнанная в угол крыса? Я не знаю. Мы не знаем. Никто не знает.

Ближайшие дни будут днями принятия решения. Они все покажут.

Но ситуация изменилась. Расклад сил изменился.

И изменился сильно.

Если бы месяц назад я бы однозначно сказал, что - да, Россия может осуществить успешное вторжение, то теперь такой уверенности у меня нет совсем. Около тысячи "Джавелинов", две тысячи NLAW, восемь тысяч "Стугн" и "Корсаров", десятки "Байрактаров", тысячи РПГ-7 и РПГ-18, ствольная артиллерия, авиация, танки.

Закон о ленд-лизе в конгрессе. Налаженный воздушный мост поставок. Всех. Всех стран Европы и Северной Америки.

Сотни тысяч мотивированных бойцов. Беспрецедентная поддержка всего мира.

Да, расклад изменился очень сильно.

Ставка на спящего дедушку Байдена не сработала. Совсем. Байден оказался не то, что дедушкой-маразматиком, а…

Чтобы понимать: Байден - это политическое животное. Это не оскорбление. Ровно наоборот. Это такой термин. Обозначает человека, который чувствует себя в политике, как ягуар в джунглях. Полностью в своей тарелке.

Байден на политической арене уже полвека как. Чувствует себя на ней, вот реально как рыба в воде.

Это человек, который еще сенатором прикладывал руку к развалу СССР. Который был одним из архитекторов уничтожения режима Милошевича. И применения силы против Белграда. И теперь, с высокой долей вероятности, будет архитектором заката режима Путина.

Фатальная ошибка для подполковника КГБ.

Не на ту лошадку ты поставил, Вова.

Не на ту.

И дело теперь совсем не в Украине. Украина отныне - лишь точка приложения сил. Вместо неё могла бы быть любая другая европейская страна. Хоть та же Литва. Или Финляндия. Или Швеция, про захват острова Готланд которой они так радостно говорят.

Запад будет теперь бороться не просто за Украину.

Да, на территории Украины - но уже не только за неё.

Он будет теперь бороться против Путина.

Он осознал, что на его восточных рубежах, спустя семьдесят лет, вырос новый недофюрер. Он понял это, наконец. Я вот ощущаю себя сейчас в некотором смысле безработным. Десять лет я долбил эту стену. Десять лет я вдалбливал в головы эту мысль. И вот теперь она стала общепринятой. Наконец.

Европа поняла - у нас родился новый Адольф Владимирович Каддафи.

И в этот раз политики умиротворения больше не будет. "Мюнхен" идет по всему миру с невероятными рейтингами. Все всё поняли. Ну, когда орки по зомбоящику напрямую рассказывают, как они будут захватывать Готланд, трудно не понять.

Если какие-то люди обещают вас убить - поверьте им (с).

Поверили.

Мои поздравления еще раз.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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