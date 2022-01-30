Экономист: Белорусские ИП будут «партизанить» 2 30.01.2022, 13:07

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Какими будут потери для страны?

Экономист Лев Марголин прокомментировал изданию «Свободные новости плюс», как белорусский бизнес отреагирует на изменения налоговых ставок и последния заявления Лукашенко:

– Непосредственно на IT-сферу и предпринимателей эти громкие заявления никак не повлияют: за последние 30 лет мы почти привыкли к подобным высказываниям. Здесь важнее не замысел даже, а сама постановка вопроса: он еще не решил, что с ними делать. Не законодательный орган, не исполнительная власть, не общественность – никто ему не нужен, он один решает их судьбу – казнить или миловать. Что очень напоминает мне Людовика 16, который говорил: «Государство – это я».

Айтишники, которые хотели уехать, уже за границей, если для других возникнет угроза – снимутся с насиженных мест и улетят за остальными.

А предприниматели – вообще удивительно живучий класс, это люди, которые, собственно, никому, кроме них самих, не нужны в этой стране.

Они тоже за последние 28 лет научились мимикрировать: то под ипэшников, то под ЧУПы, то под ремесленников. То уходили в тень, то возвращались оттуда.

Полагаю, и сейчас что-нибудь придумают. Просто потому, что нет другого выхода: государство обеспечивать их работой не торопится, а сами они, кроме того, чтобы торговать и изготавливать что-то своими руками, больше ничему не научились.

В общем, пути у них разные: айтишники, как перелетные птицы, поднимутся и улетят, а ипэшники будут партизанить.

– А можно ли оценивать потери от эмиграции IT-бизнеса за последние полтора года?

– Я такой целью не задавался. Тем более, в статистике они объединяются с частными унитарными предприятиями, как микробизнес. Но у нас все сокращается: и число занятых на крупных предприятиях, и на средних, и на мелких, да и число самих малых и средних предприятий скукоживается. Микробизнес – не исключение, тоже становится тоньше.

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