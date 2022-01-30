Эксперт: В Казахстане продолжается закулисный торг между Токаевым и кланом Назарбаева 1 30.01.2022, 13:20

«Победители» делят трофеи.

Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев дал большое интервью телеканалу «Хабар 24», где озвучил первые результаты официального расследования январских событий в Казахстане.

Журналистка Вера Захарчук спросила Токаева и про ОДКБ — придется ли Казахстану заплатить цену за помощь Кремля? Глава государства ответил: никакого разговор о том, что нужно будет потом рассчитаться с Путиным, не было, кроме того миротворцы ОДКБ ни одного выстрела в Казахстане не сделали. Говорили и о переменах в стране в целом, Токаев пообещал политические реформы, чтобы было как в Германии. Журналисты «Дождя» обсудили это с политологом Димашем Альжановым.

«Пока еще продолжается закулисный торг, в рамках которого определяются виновники. Определяется, кто из этого списка будет выведен, а кто останется», — уверен Альжанов. По его мнению, заявления Токаева в отношении некоторых бизнесменов или снятие с должностей свидетельствуют о попытке «распределить трофеи». Он считает, что у администрации президента пока нет идеи, как увязать две разные версии — о террористах из-за рубежа и о попытке госпереворота — так, чтобы это устраивало и властей, и общество.

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