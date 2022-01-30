МИД Британии заявил о расширении санкций против РФ 7 30.01.2022, 13:28

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Любая компания, представляющая интерес для Кремля, может стать мишенью.

Власти Великобритании готовятся расширить санкции против России уже на следующей неделе в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

"Мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации в Украине", - сказала министр.

По ее словам, власти планируют расширить перечень лиц, попадающих под ограничения, чтобы "любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции".

"Приоритет номер один - удержать Владимира Путина от этих действий (вторжения в Украину, - ред.). У олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться", - подчеркнула глава британского МИД.

Она добавила, что Соединенное Королевство задумывается о введении дополнительных войск в Эстонию, обеспечивает поддержку с воздуха через Черное море и поставляет оборонительное вооружение Украине, "чтобы убедиться, что они (украинцы, - ред.) находятся в наилучшем положении, если Владимир Путин попытается организовать вторжение".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили подготовку антироссийских санкций. Также Боррель подтвердил, что пока нет намерений эвакуировать членов семей и сотрудников представительства ЕС в Украине.

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