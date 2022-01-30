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На тренировку минского футбольного «Динамо» прибежал заяц

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  • 30.01.2022, 13:36
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На тренировку минского футбольного «Динамо» прибежал заяц

Тренерский штаб отметил хорошую форму потенциального «игрока».

На тренировку столичной футбольной команды «Динамо» прибежал заяц. Он спустился по ступенькам из сектора болельщиков и пробежал по кромке поля. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Тренерский штаб уже отметил потрясающую скорость игрока, хороший состав команды, а также прекрасное видение поля», - пошутили динамовцы в своем Telegram.

В пресс-службе также поинтересовались у фанатов команды, стоит ли зайца брать в команду.

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