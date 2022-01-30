Названы фрукты, которые нужно есть зимой в первую очередь 30.01.2022, 13:47

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В них содержится субстрат для синтеза гормона радости — серотонина.

Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско рассказала, какие фрукты и ягоды нужно есть зимой, сообщает golos.ua.

По словам врача, в зимний период важно употреблять ягоды за счет того, что в них мало калорий, большое количество клетчатки и они богаты разнообразными витаминами и микроэлементами. Это облепиха, черника, клюква, брусника, малина, крыжовник и другие традиционные ягоды.

Из тех, что часто бывают на столе — банан, абрикос, гранат. Бананы хороши, благодаря большому количеству клетчатки, калия, углеводов, это идеальный перекус. «Триптофан, который в них содержится, — субстрат для синтеза гормона радости — серотонина», — отметила Тараско.

Абрикос удобно хранить в замороженном или сушеном виде, при этом сохраняется большое количество калия, магния, витаминов. Кроме того, абрикос обладает легким стимулирующим воздействием на кишечник.

Гранат длительно сохраняет свои полезные свойства за счет особенности строения. Гранатовый сок богат железом, магнием, витамином С и различными биологически активными веществами — биофлавоноидами. Его кора тоже обладает лечебным воздействием: противовоспалительным и ранозаживляющим.

Предпочтительным методом заготовки ягод специалист назвала заморозку или щадящее высушивание.

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