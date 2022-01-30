Циклон «Надя» оставил в Польше без электричества 680 тысяч домов и пришел в Беларусь 1 30.01.2022, 13:51

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Первой сильный ветер почувствовала Гродненская область.

В МЧС Беларуси и Белгидромете объявили оранжевый уровень опасности на 30 января. Все из-за циклона, который уже натворил бед в соседней Польше и уже задел Гродненщину, сообщает telegraf.by.

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!» — так 30 января МЧС обратились к белорусам с предупреждением.

Сегодня, 30 января, ожидаются сложные погодные условия: на большей части территории усиление ветра порывами до 15-20 м/с (72 км/час) и местами до 21-24 м/с (86 км/час). Во многих районах сильный снег, мокрый снег, метель.

Там предупредили, что в стране ожидаются:

заносы на дорогах;

увеличение количества дорожно-транспортных происшествий;

повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи;

отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

падение деревьев.

При этом в Беларуси будет облачно с прояснениями. Могут быть осадки (снег, мокрый снег, дождь).

Во многих районах сильный снег, мокрый снег, метель, местами налипание мокрого снега и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный. Температура воздуха -1, +4°С.

В понедкльник, 31 января, и вторник, 1 февраля, температура воздуха будет колебаться от -10°С ночью до +1°С днем. А ещё может быть кратковременный снег, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица.

31 января сохранится ветреная погода усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с.

В Польше тысячи людей без света и все в снегу

В то же время, в Польше стихия уже оставила после себя последствия. В субботу вечером, 30 января, скорость ветра на побережье превысила 100 км/ч. В более 680 000 домов и квартир по всей стране не было электричества.

Польша попала под влияние циклона «Нади», и вся страна была охвачена экстренными предупреждениями. Пожарная служба зафиксировала более 4000 человек. представления.

В Институте метеорологии и водного хозяйства Польши заявили, что ветер дул в некоторых районах со скоростью 120 км/час.

А на западе Беларуси был зафиксирован сильный снегопад.

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