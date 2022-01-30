Каким будет casus belli Путина? 5 Лев Шлосберг

30.01.2022, 14:03

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Лев Шлосберг

Любая искра может попасть на истерично разлитый керосин.

Перелистывая страницы истории самых страшных войн, ужасаешься от того, с каких изощренных провокаций они начинались.

Поводом для начала Первой Мировой войны стало убийство сербским террористом Гаврилой Принципом 28 июня 1914 года в Сараево австрийского эрцгерцога, наследника австро-венгерского престола Франца–Фердинанда и его жены Софии.

Месяц спустя (такова была скорость событий век назад) появился Июльский ультиматум — ультимативное требование из 10 пунктов, выдвинутое Австро-Венгрией в адрес Сербии 23 июля 1914 года. Одно требование из десяти было для Сербии в полном объёме невыполнимым – проведение расследования против каждого из участников Сараевского убийства с участием в расследовании австрийского правительства. Как только из ответа Сербии полное невыполнение требования стало очевидным, Австро-Венгрия использовала его как casus belli (формальный повод) для объявления войны.

Поводом для начала Второй Мировой войны стала Глайвицкая провокация (спецоперация «Консервы») – инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвице, организованная Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым — начальником группы VI-F (диверсии) СС Альфредом Науйоксом по прямому указанию Адольфа Гитлера.

Формальным поводом для начала советско-финской войны 1939 года стал т. н. «Майнильский инцидент» — артиллерийский обстрел у приграничной советской деревни Майнила, когда в результате выстрелов якобы с финской территории 26 ноября 1939 года, по информации советской стороны, погибло 4 и было ранено 9 военнослужащих. Достаточно быстро выяснилось, что в распоряжении финских военных не было артиллерийских орудий, способных вести огонь по территории деревни, никто не был свидетелем выстрелов из такого типа орудий, а список погибших и раненых в инциденте нигде не был зафиксирован (и не опубликован до сих пор). 27 ноября финляндское правительство сообщило, что не причастно к инциденту. Тем не менее, 28 ноября СССР в одностороннем порядке объявил утратившим силу пакт о ненападении с Финляндией, а уже 30 ноября были начаты военные действия.

Провокации организуются не для того, чтобы испугать, а для того, чтобы воспользоваться ими и действовать. Как правило, агрессор придумывают такую провокацию, при которой жертва будущей агрессии выглядит как виновная сторона в конфликте. И ответственность за начинающуюся войну возлагают на её первую жертву.

Военные маневры вокруг Украины российских войск численностью не менее 127 тысяч человек (в два раза больше американского военного контингента в Европе), проведение крупнейших в истории российских военных учений на территории Беларуси в составе группировки около 70 тысяч военных, переброска тяжелых вооружений на эти учения за 6 тысяч км с Дальнего Востока, провокационные инициативы о признании государственной независимости ДНР/ЛНР и поставок Россией на эти отторгнутые от Украины территории летального оружия создают в высочайшей степени взрывоопасную атмосферу. Любая искра может попасть на истерично разлитый керосин.

Если показательно готовиться к войне, рано или поздно находится тот, кто воспользуется этой готовностью как боевой.

Лев Шлосберг t.me

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