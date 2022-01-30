Политолог: Лукашенко укушен игуаной, которая доброжелательно сидит у постели умирающего 7 30.01.2022, 14:11

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Cитуация радикально изменилась.

Российский политолог, философ, преподаватель Карлова Университета (Прага) Александр Морозов оценил ситуацию в Беларуси в свете отношений Лукашенко с Кремлем:

— Лукашенко заплатил Кремлю уже слишком большую цену за удержание власти. Его статус радикально подорван и не может быть восстановлен никакими электоральными или иными процедурами внутри страны.

Есть три фундаментальных фактора. Первый заключен в том, что Лукашенко настолько далеко зашел в альянс с Кремлем, что утратил возможность использовать свое «политическое наследие» как основу для суверенного «транзита власти». То есть утратил возможность сохранить свою политическую систему по назарбаевской модели. Разумеется, Москва в любом случае оказывала некоторое влияние на выбор преемника или исход выборов в случае внезапной смерти Лукашенко. Однако политические элиты Беларуси сохраняли бы возможность дистанции от Москвы и суверенитет. Москва приняла бы любой выбор, в том числе и Николая Лукашенко.

Но теперь ситуация радикально изменилась. В глазах Путина Лукашенко утратил вес. Он окончательно превратился для Москвы в одного из постсоветских ветеранов политической сцены, таких как Юрий Лужков или Аман Тулеев, уход которых полностью отдает территорию в распоряжение Кремля и его нового назначенца. Несмотря на то, что Лукашенко долгое время маневрировал, заставляя Кремль считаться и с «многовекторной политикой», и с резкими действиями в отношении Москвы и временами с оскорбительной риторикой, теперь все это позади. Можно сказать, что Кремль не потребовал сейчас никаких конкретных услуг от Лукашенко в обмен на политическую поддержку, исходя из длинной стратегической цели — получить полный контроль над ситуацией в момент ухода Лукашенко. Лукашенко теперь укушен игуаной Кремля, и игуана просто доброжелательно сидит у постели укушенного.

Второй фундаментальный момент: у Лукашенко нет опций возврата к многовекторной политике. Все понимают отличие от последствий протестов 2010 года. Нет тех стратегий, которые предложили бы Лукашенко выпустить политзаключенных в расчете на восстановление политических коммуникаций с соседними европейскими странами и в целом с Западом.

Третий фундаментальный фактор: Лукашенко ради сохранения власти разгромил колоссальную модернизационную инфраструктуру, которая возникла в Беларуси в 2015-2020 гг. Она восстановима только после его ухода. Санкции оставляют ему только ворота на Восток. А вместе с тем и погружение вместе с Кремлем вместо гражданской модернизации в милитаризацию.

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