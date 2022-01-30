Украина выиграла первый этап войны с Россией

Украина выиграла первый этап войны с Россией4
- Константин Боровой, «Эхо Москвы»
- 30.01.2022, 14:39
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Российские войска в Крыму и на Донбассе превратились из выдвинутых клиньев в котлы окруженных.
Байден и Путин запутали и переиграли самих себя.
Путин в основном имитировал агрессивность, но не без помощи США и их союзников.
У Путина было несколько целей:
— Вернуться в число участников мировых процессов.
— Остановить растущую изоляцию России.
— Побудить Украину принять его план по Минским соглашениям.
— Продемонстрировать свою решительность и силу альфа-самца.
— Повысить собственный рейтинг в России.
— Помочь Байдену и следовать соглашению, видимо, заключенному во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Типичный quid pro quo – услуга за услугу.
У Байдена было несколько целей:
— Восстановление имиджа лидера западного сообщества после нескольких очевидных провалов.
— Попытаться решить кризис вокруг Украины не в конфронтации с Путиным, а с его помощью. Для этого:
— Путину были предложены встречи.
— Путину и лидерам государств членов НАТО предложено рассмотреть озабоченности (ультиматум) Путина.
— Украине было дано понять, что членство в НАТО и поставок смертельного оружия ей ожидать в ближайшее время не стоит.
— Также Украине было фактически сообщено, что проблема кризиса будет решаться без ее участия.
Для реализации этих целей была развернута беспрецендентная камппания в СМИ о росте угроз со стороны России на границе с Украиной, наращивания войск и угроз.
В реальности значительного наращивания войск и агрессивности Кремля в начале кампании в СМИ не наблюдалось.
Результаты всех этих усилий очень необычны:
Европейские союзники США в результате агрессивной пропагандистской кампании, начатой в США, об агрессивных намерениях Кремля, в результате действий и заявлений Путина и Байдена, поверили в опасность возможной агрессии России.
Начались поставки вооружения Украине.
Первые попытки поставки вооружения Украине столкнулись с сопротивлением в Брюсселе и Берлине.
Тогда поставки вооружения начались напрямую в Украину.
После такой акции Великобритании и другие члены НАТО приступили к поставкам вооружения Украине.
Оценивая сложившуюся ситуацию, чтобы не оказаться в изоляции, и США приступили к авиационным поставкам вооружений.
По-видимому, такой сценарий развития ситуации не был предусвотрен соглашениями Байдена и Путина.
Результат:
Украина вооружена и готова защищать свои границы.
Российские войска в Крыму и на Востоке Украины превратились из выдвинутых клиньев внутрь Украины в котлы окруженных войск.
Теперь, по-видимому, время говорить о спасении Путина, а не Украины.
Я не удивлен, что появился неожиданный проект выноса Ленина из Мавзолея.
Народ, хватит говорить об Украине и позорить Путина, лучше поговорим о выносе трупа из Мавзолея.
И про Байдена.
Он попался в собственную ловушку.
Он говорил всем какой Путин страшный, агрессивный и опасный. Начал пропагандистскую кампанию в СМИ. Говорил: С ним надо не конфликтовать, а вести переговоры, выслушивать его пожелания. А Украине поставлять оружие нельзя и в НАТО принимать нельзя. Союзники послушали ультимативный бред Путина, оценили ситуацию, поверили пропаганде, что Путин нападет, и начали помогать Украине. Сначала США пытались блокировать поставки. Тогда поставки Британия начала напрямую, самолетами. За ней и остальные. Чтобы не отстать от союзников и не попасть в глупое положение, США тоже начали поставки. В результате Путин и Байден получили результат прямо противоположный, чем тот, на который они рассчитывали.
Константин Боровой, «Эхо Москвы»