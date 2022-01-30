Минчанин воспользовался чужой карточкой и попал в анекдотичную ситуацию 4 30.01.2022, 14:46

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31-летний «Донжуан» решил стать «Робин Гудом», чтобы загладить свою вину.

В Минске будут судить 31-летнего мужчину, который попал в анекдотичную ситуацию.

Как пишут «Минск-Новости», минчанин гостил у приятельницы, как вдруг вернулся ее муж. Чтобы остаться незамеченным, он вышел на балкон и по пожарной лестнице спустился на этаж ниже.

Там в квартиру его впустила одинокая женщина, которая употребляла алкоголь. Они были наглядно знакомы, потому что мужчина уже не впервые таким образом скрывался от мужа любовницы, и стали вместе выпивать. Затем хозяйка предложила гостю сходить в магазин за добавкой.

Женщина дала молодому человеку куртку своего сына, потому что одежда минчанина осталась в квартире любовницы. Одеваясь, мужчина заметил лежавшую на диване банковскую карту и забрал ее.

Придя в магазин, он стал оплачивать посетителям чужой бесконтактной картой их покупки, покупать детям сладости. Всего он совершил 35 платежей, после чего банк стал отклонять платежи в связи с превышением лимита.

После он вернулся к своей новой знакомой и положил карточку в карман куртки.

Через две недели ему на мобильный телефон позвонил сын женщины и потребовал вернуть деньги. Но минчанин этого не сделал, поэтому владелец карточки пошел в милицию.

Свое поведение подозреваемый объяснил тем, что ему было очень досадно от того, что пришлось убегать от мужа приятельницы, и таким вот образом он решил загладить свою вину — сделав незнакомым людям добро.

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