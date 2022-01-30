Радзиховский: Китайские товарищи сделали Путину предложение, от которого нельзя отказаться 2 30.01.2022, 14:56

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Как слабый и беспомощный Токаев сумел сожрать гигантский жуз Назарбаева?

Российский публицист Леонид Радзиховский в эфире «Эха Москвы» искрометно подвел итоги январских событий в Казахстане:

— Краткое содержание предыдущих серий выглядит так. Сначала из-за повышения цен на газ взбесился простой народ, потом стихийный протест оброс обычными уголовниками. Сторонники Назарбаева дали им оружие, что и привело к боям в Алматы, закончившимся победой президента Токаева и окончательным уходом его предшественника.

Это нормальные проводы на пенсию. Ну, немножко разбили посуду. Ты прекрасно помнишь, естественно, замечательный фильм «Старики-разбойники», когда Евстигнеева провожают на пенсию и так долго говорят: «Мы без вас не можем», что он растрогался и говорит: «Ну давайте я останусь». Все с ужасом говорят: «А куда же мы подарки денем?»

Назарбаев так долго верил, что он елбасы, что поверил в это. То, что сожрали Назарбаева и всю его огромную семейку — это понятно. Мне в истории с Казахстаном непонятно другое, вот честно говоря.

Я читал уважаемых экспертов, что Токаев этот самый — это вообще божий одуван. Что это Димон-2, что это пустое место, что у него нет ни поддержки, ни элит, ни клана, ни жуза. Что именно поэтому его, как слабенького, ничтожного, беспомощного, не имеющего поддержки, как подставную фигуру, как зиц-президента Фунта, и выбрал Назарбаев.

Если это так, то объясните мне, как же, не имея ни клана, ни жуза, ни поддержки и очень слабый характер, Токаев сумел сожрать огромный клан Назарбаевых и вышвырнуть его?

Это первое, что мне не совсем понятно. Второе, еще более любопытное.

Смотри, ведь чего не терпит Владимир Владимирович? Убивать? Ну, слушайте, Байден сказал: «Он убийца», и Путина добродушно ответил: «Ну а чего, а кто нет?». Воровать? Ну а кто в России не ворует? И так далее.

Есть единственная вещь, при назывании которой у Владимира Владимировича вся кровь бросается в лицо, а волосы поднимаются на голове — это предательство. В пацанском комплексе есть одна вина, одно преступление — предательство. Правильно? Правильно.

Так что сделал Токаев? Образцовое, эталонное, классическое предательство человека, который его выдвинул, посадил, назначил и так далее. Кроме того, это так или иначе государственный переворот.

Предательство и государственный переворот — это самые ненавистные для Путина на этом свете вещи. И он каким-то образом, пусть символически, но поучаствовал в обеих этих вещах. При том, что он лично в хороших отношениях с Назарбаевым много лет, и ни в каких отношениях до последнего момента не был с Токаевым.

Вот это две загадки. С одной стороны, как слабый и беспомощный, не имеющий жуза и так далее Токаев сумел сожрать гигантский жуз Назарбаева? Да так чисто сожрать, что косточек не осталось. А с другой стороны, почему Путин, пусть символически, но поддержал акт внутригосударственного предательства по отношению к своему старому доброму знакомому, и государственного переворота?

Единственная гипотеза, которая мне приходит в голову и которая, может, как-то объясняет эти чудеса, называется словом «Китай». Токаев сумел снюхался с китайцами, и если китайские товарищи сделали Путину предложение, от которого нельзя отказаться, то есть просто по-человечески попросили, то я думаю, что в этой ситуации более-менее получается хоть какое-то объяснение всех этих удивительных событий, которые случились в Казахстане.

― А как вы себе представляете этот диалог китайцев с Путиным? Си Цзиньпин звонит и говорит: «Володя, не лезь. Пусть Токаев сидит»?.. Наоборот. «Володя, влезь и помоги Токаеву, а потом уходи, только сразу».

— Ну послушайте, ведь Китай — древняя цивилизация. В Китае есть китайские церемонии. Я думаю, что если товарищ Си позвонил, то он долго спрашивал о здоровье, о видах на омикрон, о внутриполитическом положении, о взглядах Путина на Соединенные Штаты, на метапространство, которым сейчас очень увлекается Владимир Владимирович. И в конце этого длинного, содержательного церемонного разговора он мог сказать, что сейчас происходят какие-то странные события в Казахстане.

«С нами вот связывался президент Токаев, с которым у нас добрые старые отношения — он ведь был послом в Китае, он был послом в Сингапуре. У него есть определенные озабоченности. Но мы поддерживаем контакты и с президентом Токаевым, и с елбасы Назарбаевым. Вы знаете, как мы ценим уважаемых старых людей, создателей государства. Но мы надеемся, что вы тоже поддерживаете контакты и с уважаемым президентом Токаевым, с которым у нас очень добрые отношения, и с уважаемым елбасы Назарбаевым, с которым у нас тоже добрые отношения».

После чего опять возвращаются к метапространству, к отношениям с Соединенными Штатами. В переводе с китайского на русский: Токаев будет президентом окончательным и бесповоротным, а время Назарбаева прошло.

Также Радзиховский призвал не спешить с выводами, что влияние России в Казахстане увеличилось:

― Потому что мы знаем, что министром информации там назначен дядька, который реально, не из телевизора, а самый что ни на есть настоящий русофоб. Я читал его высказывания, которые действительно абсолютно фашистского типа.

Ну ладно, допустим, Токаев промахнулся — назначил неведомо кого. Но после того, как здесь разгорелся дикий скандал, он же его и не подумал снимать. Он остался. Это тоже демонстрация. Демонстрация русскому «брату», кто здесь хозяин и кто с кем как.

― Слушайте, вы не преувеличиваете ли значение министра информации в одной конкретно взятой республике?

— Это символически. Я говорю, после того, как разгорелся грандиозный скандал в России, вылили ушаты помоев (и абсолютно, еще раз говорю, по делу) — после этого Казахстан сказал: «Фиг вам. Наш министр был, есть и будет. А что вы там беснуетесь в своем телевизоре, это ваше дело. Мы тоже бесноваться умеем».

У вас лай-шоу в Останкино — мы тоже можем лай-шоу устроить ничуть не хуже вас. Лаять умеем ничуть не слабее.

Более того, я помню, как безумные русские патриоты (Симоньян и так далее) требовали: вот теперь они обязаны (опять, все нам обязаны: американцы обязаны, НАТО обязаны, Казахстан обязан) сделать русский язык вторым государственным. Ну и как? Сильно продвинулись в этом направлении?

Поэтому я думаю, что Казахстан не стал к России ближе. Не стал и дальше. Казахское руководство по определению должно колебаться между Россией и Китаем. Но, Китай, я думаю, играет более важную роль просто потому, что Китай сильнее, чем Россия.

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