Белорусы получают странные смс с просьбой перевести деньги пограничникам 9 30.01.2022, 15:02

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Что происходит?

Некоторые беларусы сегодня получили смс от интернет-провайдера «Космос-ТВ» с предложением финансово поддержать белорусских пограничников и номером счета, куда переводить деньги, сообщает the-village.me.

Госпогранкомитет прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.

Такое сообщение приходит на телефоны некоторым белорусам:

В Госпогранкомитете заявили, что они не имеют отношения к этой рассылке:

«Официально сообщаем, что ведомство не имеет никакого отношения к каким-либо благотворительным фондам и не обращалось с просьбой перевода денежных средств. Обращаемся ко всем гражданам с просьбой не переводить деньги на указанные счета».

Это не первый случай странных рассылок от «Космос-ТВ». В ноябре прошлого года этот провайдер рассылал смс с просьбой вакцинироваться «из-за пребывания граждан с Ближнего Востока». Позже рассылку назвали «техническим сбоем».

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