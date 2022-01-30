Белорусы получают странные смс с просьбой перевести деньги пограничникам

Белорусы получают странные смс с просьбой перевести деньги пограничникам9
- 30.01.2022, 15:02
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Что происходит?
Некоторые беларусы сегодня получили смс от интернет-провайдера «Космос-ТВ» с предложением финансово поддержать белорусских пограничников и номером счета, куда переводить деньги, сообщает the-village.me.
Госпогранкомитет прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.
Такое сообщение приходит на телефоны некоторым белорусам:
В Госпогранкомитете заявили, что они не имеют отношения к этой рассылке:
«Официально сообщаем, что ведомство не имеет никакого отношения к каким-либо благотворительным фондам и не обращалось с просьбой перевода денежных средств. Обращаемся ко всем гражданам с просьбой не переводить деньги на указанные счета».
Это не первый случай странных рассылок от «Космос-ТВ». В ноябре прошлого года этот провайдер рассылал смс с просьбой вакцинироваться «из-за пребывания граждан с Ближнего Востока». Позже рассылку назвали «техническим сбоем».