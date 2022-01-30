«Ник и Майк»: В случае реальной опасности автоматы могут развернуться в сторону «синепалого» 4 30.01.2022, 15:18

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Узурпатор внес сумятицу в и без того не монолитные ряды ябатек.

Синепал продолжает дробить свой электорат. Яркая иллюстрация случилась во время послания, когда замдиректора могилевской школы задала вопрос о том, придется ли ее сыновьям воевать на чужих территориях, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Замдиректора там не простая. Беляева является депутатом могилевского горсовета, возглавляла избирательную комиссию на парламентских выборах-2019 (но почему-то избежала сей участи в 2020 году: что-то знала?). То есть вполне себе проверенный кадр. И вот ее голос заметно дрожал, когда речь зашла не о мифическом противостоянии с Западом, а о вполне реальной перспективе отправить своих сыновей на войну. Войну не за родину, а то, чтобы у синепала появился еще один шанс усидеть на штыках.

Когда ты 36 раз за речь произносишь слово война (даже Россия сейчас уходит в более спокойную риторику), то становится страшно даже ябатькам. Тем более под это подводится абсолютно пустая база. Несмотря на все усилия пропаганды (которой к тому же не верит даже ядреный электорат синепала) продать белорусам идею о том, что это священная война за независимость, не удается. Это страшный итог для режима. В случае реальной опасности мобилизация может привести к обратному эффекту – автоматы могут развернуться в другую сторону.

Самое печальное, что у окружения синепала полностью атрофировалась способность говорить не то, что он хочет услышать. Яркие примеры – история с ковидом, когда отечественные Менгеле – Караник и Пиневич – засовывали свое мнение поглубже и браво несли чушь, стыдливо пряча маски на совещаниях.

Война в Беларуси не нужна никому, кроме одного человека. Слишком много жертв она принесла, чтобы хотеть этого опять. Слишком глубоко в сознании находится установка «абы не было войны». Бренд стабильность и мирное небо – это то, что много раз продавали белорусам на выборах и не только. И когда сейчас вдруг приходится переобуваться в полете и говорить, что Беларусь хочет захватить весь мир сразу, синепал закономерно нарывается на непонимание.

Нет абсолютно никакой угрозы для Беларуси со стороны западных границ и Украины. Это все абсолютно ложная риторика, которая была активирована с лета 2020 года. С тех пор на Беларусь «пытались нападать» Польша, Литва, Украина. Здесь даже для России нашлось место, но затем случилось переобувание в полете.

Согласимся с Карлом Марксом о том, что крылатое выражение времен Римской империи «Если хочешь мира, готовься к войне», является одним из самых разрушительных. Синепал как минимум дважды использовал его в последнее время.

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