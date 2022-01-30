Как Токаев еще не поссорился с Назарбаевым Аркадий Дубнов

30.01.2022, 15:29

Большое интервью президента Казахстана оставляет свободу для конспирологических измышлений.

Токаев сегодня дал большое интервью госТВ Казахстана «Хабар-24» впервые после кровопролитных январских событий, потрясших страну и, как представляется, положивших конец 30-летней эре правления Назарбаева.

Независимые казахстанские журналисты, как и прежде, не получили возможности задать вопросы своему президенту, что оставляет известную свободу для конспирологических измышлений относительно произошедшей трагедии.

Тем не менее, на что уже сейчас стоит обратить внимание из сказанного, а еще больше, из несказанного…

Во-первых, Токаев отвечал по-русски на вопросы, задаваемые ему на русском языке. На казахский язык его ответы потом переводились.

Он отметил, что «мы существуем в реалиях евразийской интеграции, поэтому нужно адаптироваться к ней, …соответствующий министр получил статус заместителя премьер-министра. Почему? Потому что он должен вести переговоры на равных, в том числе, в Москве в рамках Евразийской экономической комиссии».

Эвфемизм «соответствующий» призван заменить фамилию русскоязычного министра Романа Скляра.

Отметим, что никаких восторгов по поводу эффективности деятельности ЕАЭС и членства Казахстана в нем Токаев не выражал, он был демонстративно сдержан…

Токаев отверг инсинуации относительно того, что он «задолжал» Путину за помощь с введением контингента ОДКБ и теперь якобы придется рассчитываться. «Я не обращался к посторонним людям, а фактически обращался к самому себе и своим союзникам», поскольку ОДКБ была создана в мае 1992 года при непосредственном участии Назарбаева.

Токаев сообщил, что в середине февраля он прибудет с визитом в Москву, где будут подписаны «важные соглашения».

Подробно оценивать роль Назарбаева в истории Казахстана Токаев не стал, давая понять, что это дело будущего. Тем самым он подтвердил наши оценки трехнедельной давности, согласно которым Назарбаеву, на известных условиях сдачи позиций своего обширного клана, Семьи, будет сохранено почетное место в истории, как создателя современной казахстанской государственности, ее символа, при том, что будет дана критическая оценка его деятельности и допущенных им ошибок. Так что, как мы и говорили, он вероятно все-таки займет место некоего «казахского Мао Цзэдуна», получившего место в мавзолее на площади Тяньаньмэнь в Пекине. С той только разницей, что усыпальница елбасы будет на юге Казахстана, в Туркестане…

Нынешнее падение влияния Назарбаева, — акцентировать это Токаев не стал в интервью — выражается не только тем, что он утратил все властные посты в стране, но и тем, что чуть ли не вся назарбаевская элита потеряла места в политсовете правящей партии «Нур Отан», включая его старшую дочь Даригу Назарбаеву, оставившую пока за собой депутатский мандат в нижней палате парламента.

Любопытно, что Токаев вновь подчеркнул, что он сам принял решение взять на себя функции председателя совбеза Казахстана, а не получил их вследствие решения Назарбаева, на чем настаивал последний. Эта забавная деталь говорит, что перетягивание властных канатов между первым и вторым президентами проходило весьма непросто и нам, возможно, еще предстоит узнать немало пикантных подробностей на этот счет.

Кстати, ведущая интервью журналистка была настолько «деликатна», что не задала вопрос Токаеву, почему Назарбаев исчез из публичного пространства в самые драматические для страны январские недели и где он находился все это время… Ведь когда обнаружилось, что «показания» двух президентов относительно того, как проходила передача важных полномочий председателя совбеза расходятся диаметрально, доверять словам Назарбаева, будто он все это время находился в Казахстане, довольно затруднительно…

Весьма выразительно выглядела сегодня «фигура умолчания» и по поводу роли племянников Назарбаева в январских событиях, один из которых, Самат Абиш, был заместителем председателя комитета нацбезопасности Казахстана и является по многочисленным свидетельствам одним из главных акторов в попытке верхушечного переворота против Токаева.

Без прояснения, в том числе, и этих обстоятельств Касым-Жомарту Токаеву трудно будет начинать подготовку к переизбранию на второй срок весной 2024 года, о чем он сегодня недвусмысленно дал понять, пообещав, что не будет менять конституцию, позволив себе находиться на президентском посту более двух сроков.

Впрочем, не нам рассказывать, как легкомысленно выглядят такие клятвы.

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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