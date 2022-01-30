Погода в областных центрах Беларуси на следующую неделю 30.01.2022, 15:37

Прогноз от Дмитрия Рябова.

Январь заканчивается пресловутыми температурными качелями. Какой же будет погода на следующей неделе, в начале февраля? По прогнозам, температура будет несколько выше нормы. Большая вероятность падения с крыш сосулек, наледи, снега.

Погода в Бресте на неделю с 31 января по 6 февраля:

Погода в Витебске на неделю с 31 января по 6 февраля:

Погода в Гомеле на неделю с 31 января по 6 февраля:

Погода в Гродно на неделю с 31 января по 6 февраля:

Погода в Могилеве на неделю с 31 января по 6 февраля:

Погода в Минске на неделю с 31 января по 6 февраля:

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