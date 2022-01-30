«Крыша поехала!» 30.01.2022, 15:49

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В Сети смеются над бредом Лукашенко.

Белорусский диктатор продолжает удивлять своими заявлениями.

Лукашенко заявил, что если начнется война, он сам лично возьмет пулемет и пойдет воевать. Подобное заявление рассмешило многих пользователей Сети, пишет «Сегодня».

Также он дополнил, что если же все будет хорошо, если народ будет спокойно жить и развиваться, он будет на запасном пути.

«Позовете, скажете в чем-то помочь – я помогу. Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир», – подытожил Лукашенко.

В Сети отреагировали на словесный «героизм» диктатора.

Многих пользователей Facebook рассмешила фраза Лукашенко, а кого-то возмутила:

«Он как заяц, у которого Путин за спиной».

«Картошку иди продавай на рынок».

«Куда вперед, какой пулемет? В кого стрелять? За что? Крыша поехала!»

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