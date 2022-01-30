«Крыша поехала!»
- 30.01.2022, 15:49
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В Сети смеются над бредом Лукашенко.
Белорусский диктатор продолжает удивлять своими заявлениями.
Лукашенко заявил, что если начнется война, он сам лично возьмет пулемет и пойдет воевать. Подобное заявление рассмешило многих пользователей Сети, пишет «Сегодня».
Также он дополнил, что если же все будет хорошо, если народ будет спокойно жить и развиваться, он будет на запасном пути.
«Позовете, скажете в чем-то помочь – я помогу. Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир», – подытожил Лукашенко.
В Сети отреагировали на словесный «героизм» диктатора.
Многих пользователей Facebook рассмешила фраза Лукашенко, а кого-то возмутила:
«Он как заяц, у которого Путин за спиной».
«Картошку иди продавай на рынок».
«Куда вперед, какой пулемет? В кого стрелять? За что? Крыша поехала!»