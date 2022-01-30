Тело топ-менеджера «Газпрома» нашли c предсмертной запиской 5 30.01.2022, 16:01

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Топ-менеджер написал, что его «залечили».

В элитном поселке Выборгского района Ленинградской области нашли тело топ-менеджера транспортной компании «Газпром инвест» (100-процентная «дочка» «Газпрома»). Об этом сообщает «Лента.ру».

60-летнего Леонида Ш. нашли в ванной. Поблизости также лежала предсмертная записка. В связи с этим предполагается, что он покончил с собой. В ней россиянин написал, что его «залечили» и он «не хочет быть инвалидом».

По информации 78.ru, топ-менеджер долго восстанавливался после травмы ноги. Мужчину прооперировали, после чего он должен был дополнительно использовать аппарат Илизарова.

У топ-менеджера остались сын и дочь. В сентябре прошлого года он развелся с женой. «Я вас всех очень люблю», — говорится в записке погибшего, адресованной близким.

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