Белорусский лыжник Долидович: В спорте полный упадок 1 30.01.2022, 16:07

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Нет развития, как и во всем.

11 января две белорусские лыжницы Дарья Долидович и Светлана Андриюк заявили, что их отстранили от участия в квалификационных соревнованиях и национальных сборах, которые могли бы им позволить принять участие в международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде в Пекине в феврале этого года. Светлана Андриюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она – сторонница оппозиции. В интервью агентству Reuters она сказала: "Они [белорусские спортивные чиновники] в разговоре обвинили меня в том, что я сторонник оппозиции. Я не хочу быть здесь. Я планирую уехать в Польшу, потому что здесь невозможно жить". В дальнейшем Светлана отказалась давать какие бы то ни было комментарии. Причиной отстранения 17-летней Дарьи Долидович стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Долидовича.

Сергей – видный белорусский спортсмен, победитель этапа Кубка мира, единственный лыжник в истории, который принимал участие в семи Олимпийских играх (с 1994 по 2018 годы), а также в двенадцати чемпионатах мира подряд. Долидович участвовал в протестах против действующего режима, неоднократно высказывался против насилия, подписал письмо за честные выборы, защищал национальную символику, поддерживал политических заключённых. С тех пор у него возникли постоянные проблемы с доступом к соревнованиям.

Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году (год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост) спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом и позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление: "Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским (ничему не удивлюсь) значит ли это, что я – фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?"

Долидович также с горечью писал у себя в Facebook о том, что его друга и земляка из города Орша, журналиста и футболиста ФК "Крумкачы" Александра Ивулина посадили на два года в колонию. Александр – один из главных спортивных блогеров Беларуси, его осудили по 342 статье УК РБ (организация и подготовка действий, нарушающих общественный порядок). Его Youtube-канал "Честнок" признан экстремистским. Минсктранс выставил Ивулину иск на сумму 39 тысяч белорусских рублей (почти 15 тысяч долларов США) за блокировку дорог (то есть участие в протестных митингах).

Сергей Долидович уволился из национального тренерского центра. “Радио Свобода” поговорило с Сергеем накануне его отъезда из Беларуси сразу после того, как стало известно, что его дочери Дарье аннулировали индивидуальный идентификационный код в Международной федерации лыжного спорта FIS.

– Вашу дочь отстранили от участия в международных соревнованиях и национальных сборах. Вы ожидали такого шага от спортивных чиновников? Были же прецеденты с бегуньей Кристиной Тимановской и со всадницей Ольгой Сафроновой. Наверняка, это вас не удивило.

– Как раз удивило. Мы были просто ошарашены. Если бы просто из центра подготовки в Раубичах отчислили, это было бы ожидаемо, потому что это государственная организация. Но федерация лыжного спорта – общественная организация. Я не думал, что до такого дойдет. Они, в принципе, не были вправе отстранять по надуманной причине. У нас до сих пор нет на руках документа, где бы говорилось, почему ее отстранили.

– Документа нет, а что сказали вам?

– Предъявили через два с половиной месяца после того события, когда ей вменили неспортивное поведение. Без разбирательств. Из-за поведения на целый год отказано в участии в каких бы то ни было соревнованиях и сборах.

– И что это за неспортивное поведение?

– Что она не приняла призы, которые у нее забрали. Они были честно заработанные. На соревнованиях "Минский Кубок по лыжероллерам" Дарья выиграла все шесть гонок. Было три этапа по две гонки. Подводил итоги и награждал глава Белорусской федерации лыжных гонок Александр Дорохович. Призы были за третье место, её награждали два раза не за первое место, а за третье. Причем с перерывом в 15 минут. Якобы не хватило для нее призов. Два раза. А она выиграла вообще шесть гонок из шести, и на награждении только ей не хватило. Второму месту хватило, а первому месту два раза не хватило. Я считаю, это была показательная порка. Они показали, что могут делать все, что угодно, и даже так унижать спортсменку. И им за это ничего не будет. Дарья подошла после награждения и протянула эти призы обратно человеку, который ей их вручал. Тот же человек (Дорохович), который впоследствии подписал бумаги о её отстранении. Он призы не взял, тогда она поставила ему их в ноги и уехала. Я – свидетель. Никто не устраивал никаких скандалов. Возвратила она красиво и правильно. Почему неспортивное поведение?

– А когда в прошлом году не пускали вас и вашу группу на соревнования с формулировкой "неблагонадежные"? Есть какой-то прямо прописанный и верифицированный критерий "неблагонадежных"?

– В прошлом году просто было устное указание не выпускать людей за границу на соревнования. Я дважды брал отпуск за свой счёт и возил свою команду на зарубежные гонки. Я поступил так, потому что считал, что уже могу чем-то жертвовать. Я выезжал за свои деньги.

– А фонд спортивной солидарности помогал вам сейчас, когда вы решились покинуть страну?

– Конечно. Все звонки бумаги, запросы, организационные моменты, сбор средств. Не знаю, как бы я справился один без них. Все благодаря их поддержке. Наш НОК сказал, что нет причин не доверять заявлению о неспортивном поведении. Но они не провели никаких разбирательств, даже не выслушали Дарью. Фонд спортивной солидарности сыграл очень большую роль в освещении этого процесса.

– Светлана Андриюк заявила, что ее дословно обвинили в том, что она является сторонницей оппозиции…

– Ну… это было сказано в тесном кругу. Потом другие версии появились. Никто же официально не скажет. Потом все на ходу придумывается.

– Вы рассматриваете вариант о смене спортивного гражданства для дочери?

– В случае с Дарьей очевидно, что она не будет ждать год, пока чиновники соизволят ей подписать документы. Или я, или она должны пойти и попросить прощения. Я не считаю возможным проситься назад. У неё все впереди, она только три неполных года занимается лыжами. Ей в декабре исполнилось 17. В ее случае я меньше всего волнуюсь за ее спортивное будущее.

– Из Беларуси уехало множество талантливых людей из самых разных сфер. Первыми – айтишники, потом медики. Как обстоят дела со спортсменами? Вы чувствуете отток людей?

– У нас в лыжном спорте и бегать-то некому по большому счету. Нет развития, как и во всем. Полный упадок. Чтобы вы понимали, у нас от Минска заявляют паралимпийцев, чтобы они пробежали на чемпионате страны. Не могут даже квоты закрыть. О чем это говорит? Что просто нет лыжников. Сейчас на чемпионате бежало всего пять юниоров. Всего 12 человек вышло на старт. Если брать людей, которые выступали по лицензиям на прошлых Олимпиадах, их всё меньше. На этой Олимпиаде дай бог, чтобы четыре набралось.

– Спортсмены, с которыми разговаривала Amnesty International, считают, что они были подвергнуты показательному наказанию, поскольку спорт лично важен для Александра Лукашенко, увлечённого хоккеиста-любителя, который до декабря 2020 года возглавлял Национальный олимпийский комитет Беларуси. Вы можете с этим согласиться?

– Показательные задержания были – Левченко (белорусская баскетболистка), Кравченко (белорусский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 2008)... Да многих ребят, которые не побоялись высказать свое мнение, – задерживали. У меня в ближнем кругу нет примеров, когда бы просто оказывалось физическое давление и пытки в застенках. Но публичное унижение и отлучение от спорта по надуманному поводу – это разве не давление? Я считаю, что это чистой воды политическое давление на меня через дочь. Я не думаю, что бывшему председателю НОК конкретно есть дело до меня или моей дочери, это на совести спортивных чиновников, у которых в руках эти рычаги. Я не знаю их мотивов: выслужиться или показать, какие они строгие? Любой человек, состоящий в федерации, должен иметь право выйти на старт – вот что я знаю. Нас дисквалифицировал не один председатель федерации, а был тренерский совет, на котором люди проголосовали. Ребята, которые были в комиссии, несут ответственность за подсчет голосов.

– Вы уволились из тренерского центра после протестов?

– Меня никто не прижимал, я работал в комиссии НОК. Потом закончились мои полномочия в комиссии на четыре года. Я решил, что продолжать не буду, мне два раза не подписывали выезды даже в Российскую Федерацию. И я не думал, что в третий раз подпишут.

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