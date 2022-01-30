Литва: Со стороны Беларуси было запущено 18 сигнальных ракет
- 30.01.2022, 16:25
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Режим Лукашенко продолжает провокации на границе.
В минувшие сутки восьми мигрантам было отказано во въезде в Литву из Беларуси, пишет BNS со ссылкой на литовскую Службу охраны госграницы.
Принятых по гуманитарным соображениям не было.
По информации ведомства, в разное время за прошедшие сутки в Варенском и Друскининкайском районах вблизи границы на белорусской стороне было запущено 18 сигнальных ракет.
Табельное оружие литовской стороной не применялось.