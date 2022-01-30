Совет рабочим 3 Телеграм-канал БОР

30.01.2022, 16:43

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Забастовка = Забота.

Живя в самой усатой стране у белорусов зачастую сменяются прицелы ценностей. Большинство из нас не может закрыть свои минимальные потребности, оплата грабительских налогов, жилья, проезда и уже на полноценное одеться, обуться далеко не у всех хватает, что уже говорить о каких-то предметах повышающих комфорт жизни. Люди так привыкли экономить, что стали ассоциировать заботу с уровнем доходов. Смог купить фруктов ребёнку, а жене в кредит мультиварке - герой! Заработала сама себе на колготки и косметику - заботушка, спасла мужа от переработок! Мы живем постоянно будто в послевоенное время, где нужно выживать. Но что если мы вспомним что есть «забота» в мирное сытое время. Ведь забота - это не только финансовое благополучие, это еще и уберечь близких от травм, стресса, болезней. Не думали ли вы о том, что выполняя работы на неисправном оборудовании, входя в положения и работая в невыносимых условиях труда, соглашаясь чинить подручными средствами неисправности вы вредите в первую очередь себе и своей семье. Только представьте, что ждёт вас и вашу семью? Мы всем прекрасно знаем, что вообще предприятия удушиться за любую копейку и будет давить на вас, чтобы ваша травма никогда не стала «травмой на производстве», страховая будет всячески уменьшать ущерб и искать способ не выплачивать компенсацию, а ваша семья выходит останется без того самого дохода, который так сильно заменил нам простую человеческую заботу друг о друге.

Каждый день то на одном, то на другом предприятии происходят ЧП связанные со сверхурочной работой, неисправным оборудованием или отремонтированным из подручных средств, из-за выполнения поручений «ну войди в положение придумай что-то». Мы не только травмируем своё тело, но и причиняем боль своим близким.

Вчера в Ивацевичском районе, перевернулся прицеп лесовоза. Слава богу никто не пострадал.

Но несколько лет назад такой же прицеп лесовоза перевернулся на повороте в Ружанах. Рассыпавшимися брёвнами убило 6-месячного ребенка в коляске и его 44-летнюю бабушку.

Постоянные переработки и хроническая усталость, работа на оборудовании, которое «ну работает же» и еще многие факторы приводят к таким случаям, где вас ещё и обвинят во всех грехах.

Какой выход? А выход это требование соблюдений техники безопасности, требования достойных условий труда - в общем выполнение своих обязанностей строго с условиями контрактов и законов! Да-да, та самая итальянская забастовка.

Так вы не только сможете обеспечит свою безопасность и безопасность своих коллег, но и сможете по-настоящему позаботится о себе и здоровье и спокойствии своих близких.

Забастовка = Забота!

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