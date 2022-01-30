Афоня, Жорж Милославский, Шура Балаганов: главные роли Леонида Куравлева 2 30.01.2022, 16:54

30 января после болезни умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев.

В Москве 30 января на 86-м году жизни после болезни умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев.

Актер родился в Москве 8 сентября 1936 года. Сниматься в кино начал еще во время учебы во ВГИКе. Дебютными ролями стали солдат из фильма «Сегодня увольнения не будет» (курсовая работа Александра Гордона и Андрея Тарковского) и матрос в фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин».

Одним из первых заметных образов стала роль Шуры Балаганова в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Всего Куравлев сыграл более 200 ролей, пишет РБК.

Среди его самых известных образов — Хома Брут («Вий»), Жорж Милославский («Иван Васильевич меняет профессию»), Айсман («Семнадцать мгновений весны»), Копченый («Место встречи изменить нельзя»). Кроме того, он снялся в главной роли у режиссера Георгия Данелии в картине «Афоня».

В 1965 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1977 году — народного артиста РСФСР. В 2013 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 1 февраля.

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