Белорусы зарубежья провели акции против оккупации Беларуси РФ и войны с Украиной

Белорусы зарубежья провели акции против оккупации Беларуси РФ и войны с Украиной7
- 30.01.2022, 17:06
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Фотофакт.
Белорусские диаспоры за рубежом проводят акции протеста против прибытия российских войск в Беларусь, где они угрожают соседней Украине. Об этом читатели сообщают «Белсату».
Так, белорусы Эдмонтона в Канаде протестовали против российской угрозы войны в Украине и военной оккупации Беларуси.
А в Польше акция под лозунгами «Беларусь – не площадка для начала российской агрессии и не очередная страна для оккупации. Путин, иди домой!» прошла в Торуни.