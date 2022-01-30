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Белорусы зарубежья провели акции против оккупации Беларуси РФ и войны с Украиной

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  • 30.01.2022, 17:06
  • 1,484
Белорусы зарубежья провели акции против оккупации Беларуси РФ и войны с Украиной

Фотофакт.

Белорусские диаспоры за рубежом проводят акции протеста против прибытия российских войск в Беларусь, где они угрожают соседней Украине. Об этом читатели сообщают «Белсату».

Так, белорусы Эдмонтона в Канаде протестовали против российской угрозы войны в Украине и военной оккупации Беларуси.

А в Польше акция под лозунгами «Беларусь – не площадка для начала российской агрессии и не очередная страна для оккупации. Путин, иди домой!» прошла в Торуни.

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